A City és a Chelsea „kezén” több mint 1.7 milliárd euró folyt át, de a Liverpool zárt a legnagyobb mínuszban nyáron

Ötmilliárd eurót költött vásárlásokra ezen a nyáron a Premier League, ennek a fele jött vissza eladásokból, tehát ismét rádöntötték a nyári átigazolási piacot a többiekre az angolok. A Liverpool meghúzta a vártat és a váratlant, gigászi üzletet kötött egymással a Chelsea és a Manchester City, jövőre kiderül, ki járt jobban.

Említsük meg az utolsó órákban is szorgalmas Hull Cityt, a kicsapat ezen a nyáron 200 millió euró fölött költött – nettóban, tehát eladások nélkül a Liverpool fektette be a legtöbb pénzt, megelőzve a Tottenhamet és… az Ipswich Townt.

A PL legdrágább vételei (Transfermarkt)

Az idei nyári slágerek (Transfermarkt)

A nyáron legtöbbet költő csapatok. Balra pirossal a kiadott összeg euróban, mellette a játékosok száma, zölddel az eladottak ára és száma, jobb szélen a szaldó (Fotó: Transfermarkt, aláírási és ügynöki díjak, illetve adó nélkül)

A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

ARSENAL

ÉRKEZETT: Piero Hincapié (Leverkusen, kölcsön után végleg, 40 000 000 euró), Illan Meslier (Leeds United, ingyen), Tommy Setford (Arsenal U21), Hristosz Colisz (FC Bruges, 40 000 000 euró), Bruno Guimaraes (Newcastle United, 87 500 000), Ezri Konsa (Aston Villa, 59 600 000)

Kölcsönből vissza: Fábio Vieira (Hamburg), Reiss Nelson (Brentford), Ethan Nwaneri (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Jakub Kiwior (FC Porto, kölcsön után végleg, 17 000 000), Karl Hein (Werder Bremen, kölcsön után végleg, 3 000 000), Leandro Trossard (Besiktas, 18 000 000), Christian Nörgaard (Everton, 8 150 000), Reiss Nelson (szerződése lejárt), Fábio Vieira (Hamburg, 9 000 000), Gabriel Jesus (Barcelona, 10 000 000)

Kölcsönbe: Ethan Nwaneri (Dortmund)

ASTON VILLA

ÉRKEZETT: Modou Kéba Cissé (LASK, 5 500 000 euró), Johan Manzambi (Freiburg, 60 000 000), Joao Gomes (Woverhampton, 40 000 000), Brian Madjo (Aston Villa U21), Szuzuki Zion (Parma, 30 000 000), Matteo Ruggeri (Atlético Madrid, 25 000 000), Nicolas Jackson (Chelsea, 55 500 000), Leon Goretzka (Bayern München, i.), Ibrahim Mbaye (PSG, 55 000 000), Taylor Harwood-Bellis (Southampton, 29 200 000)

Kölcsönbe: Alejandro Garnacho (Chelsea), Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (RB Leipzig), Oliwier Zych (Raków Czestochowa), Joe Gauci (Port Vale), Lewis Dobbin (Preston), Evann Guessand (Crystal Palace), Samuel Iling-Junior (Pisa)

TÁVOZOTT: Donyell Malen (Roma, kölcsön után végleg, 25 000 000), Enzo Barrenechea (Benfica, kv., 12 000 000), Lewis Dobbin (Southampton, 10 500 000), Youri Tielemans (Manchester United, 41 000 000), Morgan Rogers (Chelsea, 138 000 000), Lucas Digne (PSG, 7 000 000), Ezri Konsa (Arsenal, 59 600 000), Ollie Watkins (Al-Hilal, 58 400 000), Emiliano Martínez (Chelsea, 8 750 000)

Kölcsönbe: Andrés García (Getafe), Oliwier Zych (Vitória Guimaraes), Joe Gauci (Lincoln City), Samuel Iling-Junior (Bolton), Koszta Nedeljkovics (Rangers)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Manchester United), Harvey Elliott (Liverpool), Douglas Luiz (Juventus)

BOURNEMOUTH

ÉRKEZETT: Álex Jiménez (Milan, kölcsön után végleg, 18 500 000 euró), Álvaro Rodríguez (Elche, 25 000 000), António Silva (Benfica, 25 000 000), Juanlu Sánchez (Sevilla, 11 000 000)

Kölcsönbe: Michele Di Gregorio (Juventus, 1 300 000)

Kölcsönből vissza: Daniel Jebbison (Preston), Max Aarons (Rangers), Julián Araujo (Celtic)

TÁVOZOTT: Hamed Traoré (Olympique Marseille, kv., 7 700 000), Luis Sinisterra (Cruzeiro, kv., 3 700 000), Marcos Senesi (Tottenham, ingyen), Enes Ünal (Getafe, i.)

Kölcsönbe: Romain Faivre (Auxerre), Álex Jiménez (Fiorentina, 2 000 000), Matai Akinmboni (Dundee FC)

Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Lazio)

BRENTFORD

ÉRKEZETT: Jannik Schuster (RB Salzburg, 18 000 000), Jaidon Anthony (Burnley, 17 500 000), Callum Wilson (West Ham, i.), Mamadou Sangaré (Lens, 48 000 000), El Hadji Malick Diouf (West Ham, 40 800 000)

Kölcsönből vissza: Kim Dzsi Szu (Kaiserslautern), Gustavo Nunes (Swansea), Jayden Meghoma (Rangers), Yunus Konak (Oxford United)

TÁVOZOTT: Frank Onyeka (Coventry, 7 000 000), Jordan Henderson (Chelsea, i.), Ethan Pinnock (Coventry City, 5 850 000)

Kölcsönbe: Romelle Donovan (Sheffield United), Yunus Konak (Lincoln City), Jayden Meghoma (Portsmouth)

Kölcsönből vissza: Reiss Nelson (Arsenal)

BRIGHTON & HOVE ALBION

ÉRKEZETT: Zadok Yohanna (AIK, 28 000 000), Pascal Struijk (Leeds United , 23 200 000), Costinha (Olympiakosz, 12 700 000), Michael Svoboda (Venezia, 5 000 000), Rodrigo Rego (Benfica B, 3 500 000), Luka Vuskovic (Tottenham, 54 000 000), Dzsauen Haddzsem (Young Boys, 13 000 000), Matías Orozco (Deportivo Cali, 4 100 000), Chema Andrés (VfB Stuttgart, 22 000 000)

Kölcsönbe: Promise David (Union SG), Femi Azeez (Millwall, 14 600 000)

Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Roma), Brajan Gruda (RB Leipzig), Facundo Buonanotte (Leeds United), Ibrahim Osman (Birmingham City), Eiran Cashin (Blackburn), Amario Cozier-Duberry (Bolton), Malick Yalcouyé (Swansea)

TÁVOZOTT: Jan Paul van Hecke (Tottenham, 60 000 000), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough, kv., 3 700 000), James Milner (visszavonult), Joël Veltman (West Ham, i.), Adam Webster (szl.), Solly March (szl.), Diego Coppola (Paris FC, kölcsön után végleg, 18 000 000), Danny Welbeck (Chelsea, 5 850 000), Carl Rushworth (Coventry City, kv., 25 700 000), Carlos Baleba (Manchester United, 75 900 000), Igor Julio (Burnley, 3 500 000)

Kölcsönbe: Rodrigo Rego (Castellón), James Beadle (Birmingham City), Tommy Watson (Leicester City), Brajan Gruda (RB Leipzig, ismét kölcsönadták), Amario Cozier-Duberry (Middlesbrough), Matías Orozco (Castellón), Eiran Cashin (Derby County)

Kölcsönbe: Facundo Buonanotte (Elche)

CHELSEA

ÉRKEZETT: Marco Palestra (Atalanta, 57 000 000), Geovany Quenda (Sporting CP, 50 000 000), Denner (Corinthians, 10 000 000), Dasztan Szatpajev (Kajrat Almati, 2 400 000), Emmanuel Emegha (Racing Strasbourg, 25 000 000), Morgan Rogers (Aston Villa, 138 000 000), Valentín Barco (Strasbourg, 40 000 000), Danny Welbeck (Brighton, 5 850 000), Maxence Lacroix (Crystal Palace, 60 700 000), Jordan Henderson (Brentford, i.), Pep Chavarría (Rayo Vallecano, 19 000 000), Emiliano Martínez (Aston Villa, 8 750 000)

Kölcsönből vissza: Mike Penders (Strasbourg), Nicolas Jackson (Bayern München), Aarón Anselmino (Racing Strasbourg), David Datro Fofana (Strasbourg), Axel Disasi (West Ham), Kendry Páez (River Plate)

TÁVOZOTT: Marc Cucurella (Real Madrid, 55 000 000), Tyrique George (Everton, kv., 21 000 000), Andrey Santos (Manchester United, 56 300 000), Trevoh Chalobah (Como, 30 000 000), Nicolas Jackson (Aston Villa, 55 500 000), Liam Delap (Nottingham, 52 500 000), David Datro Fofana (Servette, 2 500 000), Marc Guiu (Leipzig, 15 000 000), Enzo Fernández (Manchester City, 145 000 000), Tosin Adarabioyo (Tottenham, 11 650 000)

Kölcsönbe: Alejandro Garnacho (Aston Villa), Filip Jörgensen (Strasbourg), Dastan Satpaev (Burnley, 350 000), Benoit Badiashile (Napoli, 3 000 000), Caleb Wiley (Preston), Mamadou Sarr (Sociedad), Axel Disasi (Crystal Palace), Mihajlo Mudrik (Tottenham), Dário Essugo (Strasbourg), Robert Sánchez (Como)

COVENTRY CITY

ÉRKEZETT: Frank Onyeka (Brentford, kv., 7 000 000), Loum Tchaouna (Burnley, 23 000 000), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt, 18 000 000), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland, 27 000 000), Carl Rushworth (Brighton, 25 700 000), Gustavo Hamer (Sheffield United, 7 000 000), Taiwo Awoniyi (Nottingham, 10 500 000), Sidiki Chérif (Fenerbahce, 24 500 000), Ethan Pinnock (Brentford, 5 850 000), Daniel Bentley (Wolverhampton, i.)

Kölcsönbe: Stephen Mfuni (Manchester City U21)

Kölcsönből vissza: Norman Bassette (Kaiserslautern)

TÁVOZOTT: Jahnoah Markelo (Sabab Al-Ahli, 5 150 000)

Kölcsönbe: Norman Bassette (Westerlo), Miguel Ángel Brau (Académico Viseu), Liam Kitching (Sheffield United)

Kölcsönből vissza: Jang Min-Hjok (Tottenham), Oliver Dovin (Leyton Orient)

CRYSTAL PALACE

ÉRKEZETT: Óscar Mingueza (Celta Vigo, i.), Tomijaszu Takehiro (Ajax, i.), Dwight McNeil (Everton, 25 800 000), Anan Halaili (Union SG, 24 500 000), Zavier Gozo (Salt Lake City, 13 000 000), Quinten Timber (Marseille, 20 000 000), Ben Chilwell (Strasbourg, i.)

Kölcsönbe: Evann Guessand (Aston Villa, imét kölcsönkérték), Axel Disasi (Chelsea), Darío Osorio (Midtjylland, 2 000 000), Honest Ahanor (Atalanta)

Kölcsönből vissza: Matheus Franca (Vasco da Gama), David Ozoh (Derby County), Romain Esse (Coventry), Jesurun Rak-Sakyi (Stoke)

TÁVOZOTT: Maxence Lacroix (Chelsea, 60 700 000), Danny Imray (Wrexham, 6 600 000), Brennan Johnson (Everton, 25 800 000), Nathaniel Clyne (szl.), Daniel Munoz (Nottingham, 25 700 000), Justin Devenny (Stoke City, 5 850 000), David Ozoh (Derby County, 4 650 000), Justin Devenny (Stoke City, 5 850 000)

Kölcsönbe: Borna Sosa (1. FC Köln), Romain Esse (Millwall)

Kölcsönből vissza: Christantus Uche (Getafe), Evann Guessand (Aston Villa)

EVERTON

ÉRKEZETT: Merlin Röhl (Freiburg, kv., 25 000 000), Tyrique George (Chelsea, kv., 21 000 000), Hayden Hackney (Middlesbrough, 19 300 000), Christian Nörgaard (Arsenal, 8 150 000), Brennan Johnson (Crystal Palace, 25 800 000), Ainsley Maitland-Niles (Lyon, 3 500 000)

Kölcsönbe: Jack Grealish (Manchester City), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

TÁVOZOTT: Séamus Coleman (szl.), Idrissa Gueye (Al-Dirija, i.), Dwight McNeil (Crystal Palace, 25 800 000), Tim Iroegbunam (Hull City, 15 150 000), Iliman Ndiaye (Manchester City, 70 000 000), Nathan Patterson (Torino, i.), Beto (Fiorentina, 18 000 000)

Kölcsönbe: Adam Aznu (Málaga)

Kölcsönből vissza: Jack Grealish (Manchester City)

FULHAM

ÉRKEZETT: Jonah Kusi-Asare (Bayern München, kv., 6 000 000), César Palacios (Real Madrid, 10 000 000), Gonzalo García (Real Madrid, 40 000 000), Shea Charles (Southampton, 30 400 000), Luc De Fougerolles (Fulham U21), David Affengruber (Elche, 12 000 000), Manuel Ángel (Real Madrid B, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Steven Benda (Feyenoord)

TÁVOZOTT: Raúl Jiménez (Wolverhampton, i.), Harry Wilson (Leeds United, i.), Steven Benda (Nottingham, i.), Issa Diop (Ipswich, 10 000 000), Szasa Lukics (Ipswich, 10 500 000)

Kölcsönből vissza: Samuel Chukwueze (Milan)

HULL CITY

ÉRKEZETT: Jack Butland (Rangers, 3 500 000), Morita Hidemasa (Sporting CP, i.), Elliot Stroud (Mjällby, 2 500 000), Jens Hjertö-Dahl (Tromsö, 9 500 000), Konsztantinosz Colakisz (Olympiakosz, 23 300 000), Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg, 4 000 000), Lucas Herrington (Colorado Rapids, 14 800 000), Nobel Mendy (Vallecano, 23 400 000), Mohamed-Ali Cho (Nice, 15 150 000), Joe Gelhardt (Leeds United, kv., 7 600 000), Matt Targett (Newcastle United, i.), Óscar Zambrano (Maribor, i.), Ilyas Ansah (Union Berlin, 17 000 000), Hrisztosz Muzakitisz (Olympiakosz, 15 000 000), Sorba Thomas (Stoke City, 8 750 000), Brooke Norton-Cuffy (Genoa, 14 000 000), Tim Iroegbunam (Everton, 15 150 000)

Kölcsönbe: Robinio Vaz (Roma, 2 000 000), Liam Millar (Birmingham City)

Kölcsönből vissza: Enis Destan (Westerlo), Abu Kamara (Getafe), Mason Burstow (Bolton), Abdülkadir Ömür (Antalyaspor)

TÁVOZOTT: Ivor Pandur (Rangers, 7 000 000), Kyle Joseph (Middlesbrough, 4 700 000), Kasey Palmer (Luton, kv., 580 000), Abu Kamara (Portsmouth, 2 900 000), Enis Destan (Konyaspor, i.), Akin Famewo (Bolton, 585 000), Cody Drameh (Genoa, 4 500 000)

Kölcsönből vissza: Toby Collyer (Manchester United), Lewis Koumas (Liverpool U21), Hirakava Ju (Bristol), Amir Hadziahmetovic (Besiktas), John Lundstram (Trabzonspor)

Kölcsönbe: Mason Burstow (Sheffield Wednesday)

IPSWICH TOWN

ÉRKEZETT: Emersonn (Toulouse, 28 000 000), Chuba Akpom (Ajax, kv., 9 300 000), Cédric Kipré (Reims, kv., 4 500 000), Maeda Daizen (Celtic, 9 400 000), Abdul Fatawu (Leicester City, 23 450 000), Kayne van Oevelen (Volendam, 4 000 000), Issza Diop (Fulham, 10 000 000), Kjell Scherpen (Union SG, 10 000 000), Szasa Lukics (Fulham, 10 500 000), Florentino (Burnley, 18 700 000), Julio Enciso (Strasbourg, 30 500 000), Abdoul Ouattara (Strasbourg, 20 000 000), Exequiel Palacios (Leverkusen, 22 500 000), Zian Flemming (Burnley, 19 800 000)

Kölcsönből vissza: Ali Al-Hamadi (Luton), Conor Chaplin (Portsmouth), Sammie Szmodics (Derby County)

TÁVOZOTT: Arijanet Muric (Sassuolo, kv., 7 000 000), Ashley Young (visszavonult), Conor Chaplin (Leicester City, i.), Conor Townsend (West Bromwich, i.), Elkan Baggott (Millwall, 1 700 000), Wes Burns (Leicester City, 90 000), Harry Clarke (Preston, 4 100 000), George Hirst (Stoke City, 7 000 000)

Kölcsönbe: Ben Johnson (Stoke City), Kayne van Oevelen (Valencia), Ali Al-Hamadi (Sheffield Wednesday), Kayne van Oevelen (Valencia), Sammie Szmodics (Derby County, ismét kölcsönadták), Chiedozie Ogbene (Lincoln City)

Kölcsönből vissza: Jens Cajuste (Napoli), Iván Azón (Como), Dan Neil (Sunderland)

LEEDS UNITED

ÉRKEZETT: Harry Wilson (Fulham, i.), Tarik Muharemovic (Sassuolo, 37 000 000), James Trafford (Manchester City, 46 700 000), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach, 8 000 000), Michael Zetterer (Eintracht Frankfurt, 5 000 000)

Kölcsönbe: Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Frankfurt, 2 000 000), Melvin Bard (Nice, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Maximilian Wöber (Werder Bremen), Mateo Joseph (Mallorca), Isaac Schmidt (Werder Bremen), Largie Ramazani (Valencia), Jack Harrison (Fiorentina)

TÁVOZOTT: Pascal Struijk (Brighton, 23 200 000), Illan Meslier (Arsenal, i.), Isaac Schmidt (Young Boys, 1 300 000), Karl Darlow (Manchester United, i.), Jack Harrison (New England Revolution, 1 000 000), Maximilian Wöber (Schalke, i.), Joe Gelhardt (Hull City, kv., 7 600 000)

Kölcsönbe: Sebastiaan Bornauw (Hamburg, 1 000 000), Joël Piroe (West Ham), Lucas Perri (Torino, 1 000 000), Wilfried Gnonto (Fiorentina, 1 000 000), Largie Ramazani (Burnley)

Kölcsönből vissza: Facundo Buonanotte (Brighton)

LIVERPOOL

ÉRKEZETT: Jérémy Jacquet (Rennes, 63 600 000), Víctor Munoz (Osasuna, 40 000 000), Ifeanyi Ndukwe (Austria Wien, 3 000 000), Bradley Barcola (PSG, 125 000 000), Lucca Brughmans (Genk, 33 000 000)

Kölcsönbe: Ronald Araújo (Barcelona)

Kölcsönből vissza: Vitezslav Jaros (Ajax), Konsztantinosz Cimikasz (Roma), Harvey Elliott (Aston Villa)

TÁVOZOTT: Andrew Robertson (Tottenham, i.), Ibrahima Konaté (Real Madrid, i.), Mohamed Szalah (Trabzonspor, i.), Curtis Jones (Inter, 30 000 000), Stefan Bajcetic (Celta Vigo, 1 750 000)

Kölcsönbe: Pécsi Ármin (Hartberg), Ifeanyi Ndukwe (Levante), Calvin Ramsay (St. Mirren), Lucca Brughmans (Genk), Harvey Elliott (Valencia)

MANCHESTER CITY

ÉRKEZETT: Elliot Anderson (Nottingham, 135 000 000), Mathys Detourbet (Troyes, 25 000 000), Jeremy Monga (Leicester City, 11 700 000), Pierce Charles (Sheffield Wednesday, 3 500 000), Gerónimo Rulli (Marseille, 3 500 000), Ajjub Buaddi (Lille, 95 000 000), Allan Elias (Palmeiras, 37 500 000), Enzo Fernández (Chelsea, 145 000 000), Iliman Ndiaye (Everton, 70 000 000)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (Sheffield United), Juma Bah (Nice), Claudio Echeverri (Girona), Josh Wilson-Esbrand (Radomiak Radom), Issa Kaboré (Wrexham), Vitor Reis (Girona), Jack Grealish (Everton)

TÁVOZOTT: Manuel Akanji (Inter, kv., 15 000 000), Nathan Aké (Fenerbahce, 8 170 000), Bernardo Silva (Real Madrid, i.), John Stones (Inter, i.), James Trafford (Leeds United, 46 700 000), Tijjani Reijnders (Al-Kadszia, 61 000 000), Rodri (Barcelona, 60 000 000), Issa Kaboré (Wrexham, 2 350 000), Nico González (Newcastle United, 56 000 000), Savinho (Tottenham, 87 700 000)

Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Monaco), Sverre Nypan (Lommel), Max Alleyne (Burnley), Omar Marmus (Tottenham), Kalvin Phillips (Sheffield United, ismét kölcsönadták), Jeremy Monga (Swansea City), Jack Grealish (Everton), Juma Bah (Augsburg, 100 000)

MANCHESTER UNITED

ÉRKEZETT: Jack Fletcher (Manchester United U21), Tyler Fletcher (Manchester United U21), Shea Lacey (Manchester United U21), Youri Tielemans (Aston Villa, 41 000 000), Karl Darlow (Leeds United, i.), Andrey Santos (Chelsea, 56 300 000), Carlos Baleba (Brighton, 75 900 000)

Kölcsönből vissza: Marcus Rashford (Barcelona), Jadon Sancho (Aston Villa), Harry Amass (Norwich City), Toby Collyer (Hull City), Dan Gore (Rotherham), Radek Vítek (Bristol City), André Onana (Trabzonspor)

TÁVOZOTT: Rasmus Höjlund (Napoli, kv., 44 000 000), Casemiro (Inter Miami, i.), Tyrell Malacia (szl.), Jadon Sancho (szl.), Tyler Fredricson (Lausanne, i.), Radek Vítek (Middlesbrough, 8 150 000), Dan Gore (Luton Town), Chido Obi (Manchester United U21) , Toby Collyer (West Bromwich, 3 500 000)

Kölcsönbe: André Onana (Trabzonspor, ismét kölcsönadták), Altay Bayindir (Celta Vigo)

NEWCASTLE UNITED

ÉRKEZETT: Bazoumana Touré (Hoffenheim, 50 000 000), Sean Steur (Ajax, 23 500 000), Ewen Jaouen (Reims, 21 500 000), Aladji Bamba (Monaco, 35 500 000), Lukas Hornícek (Braga, 30 600 000), Amar Dedic (Benfica, 35 900 000), Nico González (Manchester City, 56 000 000), Matias Fernandez-Pardo (Lille, 60 000 000)

Kölcsönből vissza: Matt Targett (Middlesbrough), Harrison Ashby (Bradford City), Antonito Cordero (Cádiz), Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla)

TÁVOZOTT: Sandro Tonali (Tottenham, 108 000 000), Anthony Gordon (Barcelona, 80 000 000), Kieran Trippier (Wolverhampton, i.), Emil Krafth (szl.), John Ruddy (Wolverhampton, i.), Matt Targett (Hull City, i.), Bruno Guimaraes (Arsenal, 87 500 000)

Kölcsönből vissza: Aaron Ramsdale (Southampton)

Kölcsönbe: Harrison Ashby (Luton), Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla, ismét kölcsönadták), Antonito Cordero (Cádiz, ismét kölcsönadták), Alex Murphy (Kaiserslautern), Nick Woltemade (Juventus, 3 600 000)

NOTTINGHAM FOREST

ÉRKEZETT: Xaver Schlager (Leipzig, i.), Gustavo Sá (Famalicao, 20 000 000), Ousmane Diomande (Sporting CP, 40 000 000), Steven Benda (Fulham, i.), Liam Delap (Chelsea, 52 500 000), Daniel Munoz (Crystal Palace, 25 700 000)

Kölcsönből vissza: Tyler Bindon (Sheffield United), David Carmo (Oviedo), Omar Richards (Rio Ave), Jota Silva (Besiktas), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt)

TÁVOZOTT: Elliot Anderson (Manchester City, 135 000 000), David Carmo (Olympiakosz, 9 000 000), Angus Gunn (San Jose Earthquakes, i.), Willy Boly (szl.), Stefan Ortega (Olympiakosz, i.), Taiwo Awoniyi (Coventry City, 10 500 000), Omar Richards (Arisz, 2 000 000)

Kölcsönbe: Jota Silva (Olympiakosz), Gustavo Sá (Olympiakosz), Dilane Bakwa (Lille), Tyler Bindon (Charlton), Omari Hutchinson (Milan, 4 200 000), Morato (West Ham), Zach Abbott (Southampton)

Kölcsönből vissza: Lorenzo Lucca (Napoli)

SUNDERLAND

ÉRKEZETT: Thomas Meunier (Lille, i.), Dayann Méthalie (Toulouse, 28 000 000), Jules Ahoka (Antwerpen, 10 000 000), Juan Riquelme Angulo (Independiente del Valle, 5 850 000), Malick Fofana (Lyon, 30 000 000)

Kölcsönbe: Kevin Danso (Tottenham, 2 900 000)

Kölcsönből vissza: Aji Alese (Portsmouth), Simon Adingra (Monaco), Leo Hjelde (Sheffield United), Anthony Patterson (Millwall), Arthur Masuaku (Lens), Dan Neil (Ipswich), Jenson Seelt (Wolfsburg), Alan Browne (Middlesbrough)

TÁVOZOTT: Eliezer Mayenda (Rennes, 22 000 000), Dan Neil (Rangers, i.), Bertrand Traoré (szl.), Dennis Cirkin (Queens Park, i.), Timothée Pembélé (Le Havre, kv., i.), Arthur Masuaku (Konyaspor, i.), Ahmed Abdullahi (Eyüpspor, 1 400 000), Anthony Patterson (Wrexham, 9 350 000), Leo Hjelde (Mechelen, 1 700 000)

Kölcsönbe: Jenson Seelt (Swansea)

Kölcsönből vissza: Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

TOTTENHAM HOTSPUR

ÉRKEZETT: Sandro Tonali (Newcastle, 108 000 000), Mateus Fernandes (West Ham, 99 000 000), Jan Paul van Hecke (Brighton, 60 000 000), Andrew Robertson (Liverpool, i.), Martin Dúbravka (Burnley, i.), Marcos Senesi (Bournemouth, i.), Savinho (Manchester City, 87 700 000), Tosin Adarabioyo (Chelsea, 11 650 000)

Kölcsönbe: Omar Marmus (Manchester City), Mihajlo Mudrik (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Alejo Veliz (Rosario Central), Jang Min Hjok Yang (Coventry City), Manor Szolomon (Fiorentina), Takai Kota (Mönchengladbach), Luka Vuskovic (Hamburg), Mikey Moore (Rangers), Dane Scarlett (Hibernian), Ashley Phillips (Stoke City), Alejo Veliz (Rosario)

TÁVOZOTT: Alejo Veliz (Bahia, 9 000 000), Alfie Devine (Preston, kv., 5 300 000), Yves Bissouma (szl.), Luka Vuskovic (Brighton, 54 000 000), Will Lankshear (Middlesbrough, 11 700 000), Manor Szolomon (West Ham, 5 850 000), Djed Spence (Inter, 30 000 000), Ashley Phillips (Middlesbrough, 8 200 000), Cristian Romero (Atlético Madrid, 33 000 000), Dane Scarlett (Leyton Orient, i.)

Kölcsönbe: Radu Dragusin (Fiorentina, 1 500 000), Jang Min Hjok (Westerlo), Guglielmo Vicario (Juventus), Souza (Porto), Mikey Moore (1. FC Köln), Takai Kota (St. Truiden), Kevin Danso (Sunderland, 2 900 000), Pape Matar Sarr (Juventus, 2 800 000)

Kölcsönből vissza: Randal Kolo Muani (PSG), Joao Palhinha (Bayern München)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK:

BURNLEY

ÉRKEZETT: Florentino (Benfica, kv., 24 000 000), Jaydon Banel (Burnley U21), Ugo Raghouber (Lille, 5 000 000), Anel Ahmedhodzic (Feyenoord, 7 000 000), Grégoire Coudert (Brest, 2 900 000), Lluc Castell (Espanyol B, 2 000 000), Igor Julio (Brighton, 3 500 000), Hatate Reo (Celtic, 3 000 000)

Kölcsönbe: Dasztan Szatpaev (Chelsea, 350 000), Max Alleyne (Manchester City), Largie Ramazani (Leeds United)

Kölcsönből vissza: Andréas Hountondji (St. Pauli), Oliver Sonne (Sparta Praha), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Aaron Ramsey (Leicester)

TÁVOZOTT: Jaidon Anthony (Brentford, 17 500 000), Martin Dúbravka (Tottenham, i.), Loum Tchaouna (Coventry, 23 000 000), Axel Tuanzebe (Auxerre, i.), Maxime Esteve (Leipzig, 25 000 000), Luca Koleosho (Paris FC, kv., 14 000 000), Florentino (Ipswich Town, 18 700 000), Joe Worrall (Wrexham, 2 200 000), Zian Flemming (Ipswich Town, 19 800 000)

Kölcsönbe: Quilindschy Hartman (Espanyol), Lesley Ugochukwu (Galatasaray, 3 520 000)

Kölcsönből vissza: James Ward-Prowse (West Ham)

WEST HAM UNITED

ÉRKEZETT: Keiber Lamadrid (Deportivo La Guaira, kv., 1 150 000), Ezra Mayers (West Ham U21), Manor Szolomon (Tottenham, 5 850 000), Joël Veltman (Brighton, i.), Arne Engels (Celtic, 25 750 000), Edvin Austbö (Viking FK, 12 900 000)

Kölcsönbe: Joël Piroe (Leeds United), Divine Mukasa (Manchester City U21), Morato (Nottingham), Adama Boiro (Bilbao, 500 000)

Kölcsönből vissza: Edson Álvarez (Fenerbahce ), Maxwel Cornet (Genoa), Niclas Füllkrug (Milan), Callum Marshall (Bochum), James Ward-Prowse (Burnley)

TÁVOZOTT: Mateus Fernandes (Tottenham, 99 000 000), Callum Wilson (Brentford, i.), Lukasz Fabianski (szl.), Adama Traoré (Deportivo La Coruna, i.), Crysencio Summerville (Al-Hilal, 64 500 000), Callum Marshall (Luton Town, 1 750 000), El Hadji Malick Diouf (Brentford, 40 800 000), James Ward-Prowse (Southampton, 1 100 000), Freddie Potts (FC Bruges, 10 000 000)

Kölcsönbe: Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Jean-Clair Todibo (Lens)

Kölcsönből vissza: Axel Disasi (Chelsea)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

ÉRKEZETT: Rafiki Said (Standard Liege, 9 000 000), Ladislav Krejcí (Girona, kv., 7 500 000), Raúl Jiménez (Fulham, i.), Kieran Trippier (Newcastle United, i.), Joao Virgínia (Sporting CP, 1 500 000), John Ruddy (Newcastle United, i.)

Kölcsönbe: Jordan James (Rennes, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Boubacar Traoré (Metz), Marshall Munetsi (Paris FC), Fer López (Celta Vigo)

TÁVOZOTT: Matt Doherty (Sheffield United, i.), Joao Gomes (Aston Villa, 40 000 000), Ki-Jana Hoever (Sparta Praha, 2 000 000), Sasa Kalajdzic (LASK, kv., i.)

Kölcsönből vissza: Angel Gomes (Olympique Marseille)

Kölcsönbe: Tolu Arokodare (Ajax), Hvang Hi Csan (Schalke), David Möller Wolfe (Hamburg, 600 000)

Lezárva szerda délben, vastaggal az utolsó négy nap átigazolásai.