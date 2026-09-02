Tóth Balázs helyett a Wolverhamptontól vett kölcsön kapust a Ferencváros első El-ellenfele

Igaznak bizonyult, amiről ma éjszaka beszámoltunk a Sky Sports értesülésére hivatkozva: a Ferencváros egyik Európa-liga-ellenfele, a Celtic Sam Johnstone-nal erősített kapusposzton.

A négyszeres angol válogatott játékos 2011-ben a Manchester Unitednál kezdte a pályafutását. Az előző két idényt a Wolvesnál töltötte, 27 tétmérkőzésen (ebből 19 bajnokin) játszott.

A Celtic szeptember 17-én hazai pályán kezdi az El alapszakaszát az FTC ellen.