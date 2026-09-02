Nemzeti Sportrádió

Tóth Balázs helyett a Wolverhamptontól vett kölcsön kapust a Ferencváros első El-ellenfele

M. Á.M. Á.
2026.09.02. 15:35
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Sam Johnstone jelentheti a megoldást a Celtic kapusgondjaira (Fotó: Celtic FC)
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átigazolás Sam Johnstone Celtic Tóth Balázs Európa-liga Ferencváros
A skót Celtic FC labdarúgócsapata szerdán hivatalos közleményben jelentette be, hogy egy idényre kölcsönvette Sam Johnstone-t a Wolverhampton Wandererstől.

Igaznak bizonyult, amiről ma éjszaka beszámoltunk a Sky Sports értesülésére hivatkozva: a Ferencváros egyik Európa-liga-ellenfele, a Celtic Sam Johnstone-nal erősített kapusposzton.

A négyszeres angol válogatott játékos 2011-ben a Manchester Unitednál kezdte a pályafutását. Az előző két idényt a Wolvesnál töltötte, 27 tétmérkőzésen (ebből 19 bajnokin) játszott.

A Celtic szeptember 17-én hazai pályán kezdi az El alapszakaszát az FTC ellen.

 

átigazolás Sam Johnstone Celtic Tóth Balázs Európa-liga Ferencváros
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