Nemzeti Sportrádió

Kajak-kenu: Csikós, Varga és Fejes nyerte meg a kieséses viadalt Szolnokon

2026.09.02. 16:52
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A világbajnok Fejes Bálint a szolnoki tesztversenyt is megnyerte (Fotó: Kovács Péter)
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Szolnok kieséses verseny tesztverseny Csikós Zsóka Fejes Dániel Varga Ádám
A kajakosoknál Csikós Zsóka és Varga Ádám, a kenusoknál Fejes Dániel nyerte meg szerdán a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szolnoki, kieséses tesztversenyét, amelyen pénzdíjakat is osztottak.

Az új, kísérleti versenyformátum során a sportolóknak 1500, majd 1000, végül 500 métert kellett teljesíteniük, a mezőny pedig minden kör után megfeleződött. A versenyzők egyfordulós 1500 méterrel kezdtek, amely során 18-an jutottak tovább. Az első felvonást körülbelül negyedórás pihenő követte, majd jött az egyfordulós 1000 méter, amelyből már csak az első kilenc helyezett léphetett tovább. Újabb, nagyjából 15 perces szünet után következett a mindent eldöntő 500 méter, amelyen ugyan rajtgépből indultak a résztvevők, de nem kellett pályát tartaniuk, vagyis a gyorsasági versenyekhez képest sokkal nagyobb szerepet kapott a helyezkedés, az úgynevezett vizezés és a taktika. Végül az nyerte a viadalt, aki az 500 méteres távon elsőként ért célba.

A verseny győztesei fejenként 200 ezer forinttal gazdagodtak, de a hatodik is kapott 60 ezret. A férfi kajakosoknál 27-en, a férfi kenusoknál 21-en, a nőknél 19-en indultak. Az 1000 méter egyes világbajnoka, Csikós Zsóka mögött Kőhalmi Emese lett a második, Rendessy Eszter a harmadik, míg a férfiaknál a kajakosok között Varga Ádám, Kollek Bálint, Kolozsvári Brúnó volt a sorrend, a kenusoknál a C-1 1000 méter friss világbajnoka, Fejes Dániel Juhász Istvánt és Adolf Balázst utasította maga mögé a döntő 500 méteren.

A különleges formátum ötletgazdája Kárai Péter, az MKKSZ gazdasági és vagyongazdálkodási alelnöke, a nemzetközi szövetség igazgatótanácsának tagja.

„Az ötlet nem a semmiből érkezett – idézte a szakembert az MKKSZ honlapja. – Tavaly októberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyeztetést folytatott a nemzetközi szövetségek vezetőivel, melynek során arra kérték őket, hogy gondolkodjanak el azon, mivel lehetne még izgalmasabbá, fogyaszthatóbbá, »történet mesélővé« tenni az adott sportágat a közönség, a televízió, az online közvetítések, valamint a közösségi média számára. Mivel a brisbane-i olimpiai programra javaslatot tevő munkacsoportnak is tagja vagyok, az egyik ülést követően azt kaptuk házi feladatként, hogy – az innováció jegyében – javasoljunk új formátumú versenyszámot, amely összhangban van a NOB irányelveivel. Tekintettel arra, hogy egy ilyen új számot az olimpiai kvalifikációs időszak versenyein nehéz lenne bevezetni, ezért először kisebb léptékben, hazai környezetben szeretnénk kipróbálni, hogy mit mutat a közönség számára. Ha a szolnoki versenyen jól vizsgázik, a következő lépésben akár egy utánpótlás Európa-bajnokságon is tesztelhetjük ezt a verziót.”

A szerdai versenyen ott volt Thomas Konietzko, a nemzetközi szövetség elnöke is.

Csütörtöktől már a Duna Life Medical felnőtt országos bajnokságon bizonyíthatnak a versenyzők Szolnokon: az első napon az 1000, pénteken az 500, szombaton a 200 és az 5000 méteres számokat rendezik meg.

 

Szolnok kieséses verseny tesztverseny Csikós Zsóka Fejes Dániel Varga Ádám
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