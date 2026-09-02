Hadjar az Olasz Nagydíjat is kihagyja – hivatalos

A Red Bull a hivatalos oldalain közölte, hogy Isack Hadjart ezúttal is Liam Lawson helyettesíti a Red Bullban. A francia versenyző edzés közben szenvedett csuklósérülést, így már a két héttel ezelőtti Holland Nagydíjat is kihagyta. „A csapat figyelemmel követi Hadjar rehabilitációt, és nem vállal felesleges kockázatot a visszatérése kapcsán. Gyors visszatérést kivánunk neki!” – olvasható a közleményben.

Lawson helyén Hollandiához hasonlóan Olaszországban is Cunoda Juki helyezttesíti a Racing Bullsnál. A japán versenyző az előző év végén maradt ülés nélkül, miután a Red Bullnál teljesített 22 futamot követően nem hosszabbították meg a szerződését. Mint ismert, Lawson Zandvoortban a hetedik helyen végzett a Red Bull-lal, míg Cunoda egy kör hátránnyal a 11. helyen zárt megelőzve csapattársát Arvid Lindbladot.