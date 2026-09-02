Nemzeti Sportrádió

Hadjar az Olasz Nagydíjat is kihagyja – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.09.02. 16:10
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Isack Hadjar Olaszországban sem versenyez (Fotó: Getty Images)
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F1 Isack Hadjar Olasz Nagydíj Liam Lawson Red Bull
A Red Bull hivatalosan is megerősítette, hogy a Racing Bulls versenyzője, Liam Lawson helyettesíti Max Verstappen csapattársaként Isack Hadjart a Formula–1-es Holland Nagydíjon, miután a francia csuklósérülés miatt nem tud részt venni a soron következő olasz versenyhétvégén. A Racing Bullsnál a visszatérő Cunoda Juki kap lehetőséget.

A Red Bull a hivatalos oldalain közölte, hogy Isack Hadjart ezúttal is Liam Lawson helyettesíti a Red Bullban. A francia versenyző edzés közben szenvedett csuklósérülést, így már a két héttel ezelőtti Holland Nagydíjat is kihagyta. „A csapat figyelemmel követi Hadjar rehabilitációt, és nem vállal felesleges kockázatot a visszatérése kapcsán. Gyors visszatérést kivánunk neki!” – olvasható a közleményben.

Lawson helyén Hollandiához hasonlóan Olaszországban is Cunoda Juki helyezttesíti a Racing Bullsnál. A japán versenyző az előző év végén maradt ülés nélkül, miután a Red Bullnál teljesített 22 futamot követően nem hosszabbították meg a szerződését. Mint ismert, Lawson Zandvoortban a hetedik helyen végzett a Red Bull-lal, míg Cunoda egy kör hátránnyal a 11. helyen zárt megelőzve csapattársát Arvid Lindbladot.

 

F1 Isack Hadjar Olasz Nagydíj Liam Lawson Red Bull
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