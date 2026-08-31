Keddi sportműsor: pályán az ETO KC és a Pick-Szeged; három magyar játszik a US Openen
SZEPTEMBER 1., KEDD
FUTBALLPROGRAM
ANGOL CHAMPIONSHIP
4. FORDULÓ
21.00: Stoke City–Norwich City (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
20.45: Hamburg-Eimsbütteler BC (V.)–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)
OLASZ KUPA
2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
18.00: Parma–Cremonese (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Torino–Monza (Tv: Arena4)
SZAÚDI PRO LEAGUE
3. FORDULÓ
20.00: Al-Hilal–Al-Ahli (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 3. FORDULÓ
18.30: DEAC–Újpest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
12.59: 10. szakasz, Alcaraz–Elche de la Sierra, 184.7 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 14.45)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, A 10. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Eger Eszterházy SzSE–OTP Bank-Pick Szeged
NŐI NB I, 1. FORDULÓ
18.00: Győri Audi ETO KC–NEKA (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1130 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
NYOLCADDÖNTŐ
15.00: Belgium–Németország (Tv: M4 Sport)
18.00: Törökország–Azerbajdzsán (Tv: M4 Sport)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
17.00 után: Piros Zsombor–Mattia Bellucci (olasz)
18.30 után: Bondár Anna–Lucie Havlícková (cseh)
20.30 után: Marozsán Fábián–Michael Zheng (amerikai)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Patai Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Djokovics megint rosszul lett…
8.00: A vonalban Ujvári Máté
9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: augusztus utolsó napjaiban nyert magyar olimpiai aranyak
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Buli, jégkorongmagazin
14.00: Fonák és tenyeres
14.35: Szabadidő
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Somogyi Zsófia
15.00: Interjú Ilyés Ferenccel, a Magyar Kézilabda-szövetség elnökével a Szuperkupa után
15.30: Interjú Farkas Balázs fallabdázóval
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Szegő Tibor
17.00: Érkezik a stúdióba Csikós Zsóka világ- és Európa-bajnok kajakos
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Katona László
18.00: Élő stúdióbeszélgetés Bozóki-Szedmák Rékával a női röplabda Európa-bajnokságról
18.30: Menetel a Soroksár, interjú a NB II-es labdarúgócsapat vezetőedzőjével, Korolovszky Gáborral
19.00: Indul a tanév – edzők és sportolók az iskolapadban
19.30: Utánpótlás – nevelés – sportol a gyerek. Vendégek: Rosta István és Tibenszky Moni Lisa
20.00: Elnökválasztás előtt a Magyar Atlétikai Szövetség, interjú Tajti-Márton Anitával és Kovács Zoltánnal
21.00: Zárul a labdarúgó átigazolási piac – élő eseménykövetés Sziklai Attila bloggerrel
22.15: Sportvilág, műsorvezető: Regős László Pál