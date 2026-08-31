Keddi sportműsor: pályán az ETO KC és a Pick-Szeged; három magyar játszik a US Openen

SZEPTEMBER 1., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL CHAMPIONSHIP

4. FORDULÓ

21.00: Stoke City–Norwich City (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

20.45: Hamburg-Eimsbütteler BC (V.)–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

18.00: Parma–Cremonese (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Torino–Monza (Tv: Arena4)

SZAÚDI PRO LEAGUE

3. FORDULÓ

20.00: Al-Hilal–Al-Ahli (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 3. FORDULÓ

18.30: DEAC–Újpest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

12.59: 10. szakasz, Alcaraz–Elche de la Sierra, 184.7 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 14.45)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, A 10. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

18.00: Eger Eszterházy SzSE–OTP Bank-Pick Szeged

NŐI NB I, 1. FORDULÓ

18.00: Győri Audi ETO KC–NEKA (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1130 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

NYOLCADDÖNTŐ

15.00: Belgium–Németország (Tv: M4 Sport)

18.00: Törökország–Azerbajdzsán (Tv: M4 Sport)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

17.00 után: Piros Zsombor–Mattia Bellucci (olasz)

18.30 után: Bondár Anna–Lucie Havlícková (cseh)

20.30 után: Marozsán Fábián–Michael Zheng (amerikai)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Patai Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Djokovics megint rosszul lett…

8.00: A vonalban Ujvári Máté

9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: augusztus utolsó napjaiban nyert magyar olimpiai aranyak

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Buli, jégkorongmagazin

14.00: Fonák és tenyeres

14.35: Szabadidő

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Somogyi Zsófia

15.00: Interjú Ilyés Ferenccel, a Magyar Kézilabda-szövetség elnökével a Szuperkupa után

15.30: Interjú Farkas Balázs fallabdázóval

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Szegő Tibor

17.00: Érkezik a stúdióba Csikós Zsóka világ- és Európa-bajnok kajakos

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Katona László

18.00: Élő stúdióbeszélgetés Bozóki-Szedmák Rékával a női röplabda Európa-bajnokságról

18.30: Menetel a Soroksár, interjú a NB II-es labdarúgócsapat vezetőedzőjével, Korolovszky Gáborral

19.00: Indul a tanév – edzők és sportolók az iskolapadban

19.30: Utánpótlás – nevelés – sportol a gyerek. Vendégek: Rosta István és Tibenszky Moni Lisa

20.00: Elnökválasztás előtt a Magyar Atlétikai Szövetség, interjú Tajti-Márton Anitával és Kovács Zoltánnal

21.00: Zárul a labdarúgó átigazolási piac – élő eseménykövetés Sziklai Attila bloggerrel

22.15: Sportvilág, műsorvezető: Regős László Pál