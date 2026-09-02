„Méltóság kérdése volt” – Kessié ügynöke visszavágott a Juventus vezérigazgatójának

Atangana azt is kiemelte, Kessié utasításait követve azon dolgozott, hogy mindkét fél számára kielégítő megállapodás jöjjön létre. Hajlandóak voltak heteken át várni és megadni az időt arra, hogy az olasz rekordbajnok megteremtse az igazoláshoz szükséges feltételeket. Állítása szerint a Juventus ajánlatát csak a transzferidőszak utolsó napjaiban kapták meg, ráadásul az lényegesen alacsonyabb volt az eredetileg megbeszélt feltételeknél, de a Milan korábbi futballistája hajlandó volt engedni az igényeiből.

Akkor mégis miért nem valósult meg az átigazolás? Atangana így indokolt: „Bár Franck nagyon rugalmas volt, és mindent megtett azért, hogy megfeleljen a Juventus pénzügyi elvárásainak, végül nem sikerült megegyezniük. Mivel úgy érezte, hogy ő mindent megtett a klubért, miközben tisztában volt a saját értékével és azzal is, milyen áldozatokat hozott azért, hogy a Juventusnál maradhasson, augusztus végén arra a következtetésre jutott, hogy a klub valójában nem akarja őt szerződtetni. Ekkor ez már nemcsak a megbecsülésről és a bizalomról szólt, hanem a saját méltóságáról is.”

Kessié végül azt az Atalantát választotta, amelynek színeiben a 2016–2017-es idényben 31 mérkőzésen lépett pályára. Ezt követően 2022-ig az AC Milan játékosa volt, így nagyon jól ismeri az olasz bajnokságot.