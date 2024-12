Sportlövészet: újabb négy évre Nagy György az elnök

A megszokottnál gyorsabban, egy óra alatt „lezavarták” a honi sportlövőszövetség küldöttgyűlését a Magyar Sport Házában, amelyen 122 tag szavazott. A tagság ellenszavazat nélkül választotta meg elnöknek az egyedüli jelöltet, a negyedik ciklusát kezdő Nagy Györgyöt, és a négy alelnök, Boros György, Kissné Oroszi Edit, Mergancz Sándor, valamint Molnár Attila is folytathatja munkáját. Az új elnökség alakuló ülésén Sinka László főtitkárnak is bizalmat szavazott, előtte azonban Nagy György röviden értékelte az elmúlt időszakot, majd a következő feladatokra is kitért.

„Nagyon örülök, hogy ellenszavazat nélkül választott meg a küldöttgyűlés, ez elismerése az elnökséggel végzett munkánknak. Nagyszerű alelnökökkel és elnökségi tagokkal dolgozhatok – hangsúlyozta a sportvezető. – Fontos célunk volt, hogy szerezzünk érmet az olimpián, ez Major Veronika révén sikerült. Emellett a sportlövőink a világbajnokságokról és az Európa-bajnokságokról is rendszeresen szállítják az érmeket, amelyek sajnos nem kapnak akkora publicitást, mi viszont ezekre az eredményekre is büszkék vagyunk. Továbbra is nagyon fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk a fiatalokkal, mert nagyon sok tehetséges lövőnk van – az európai szövetség alelnökeként sikerült elérnem, hogy a tizenhat és tizennyolc éveseknek is rendezzenek Eb-t.”

Nagy György hozzátette, jövőre hazánk rendezi meg az ifjúsági Európa-bajnokságot, és az elmúlt évekhez hasonlóan további rangos versenyeket is szeretnének Magyarországra hozni.