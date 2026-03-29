Síugró világkupa: nem jött össze a rekord Domen Prevcnek

Marius Lindvik nyerte a planicai sírepülő versenyt, amelyen a házigazdák kedvence, Domen Prevc végzett a második helyen, így elmaradt a szlovén versenyző csúcsbeállítása. A 26 éves Prevc szezonbeli 15. győzelmére hajtott, amivel bátyja, Peter Prevc 2016-os rekordját ismételhette volna meg. Csakhogy az első sorozatban hiába mutatta be a nap legnagyobb repülését 240,5 méterrel, a skandináv riválisa mögé szorult, mert a négy éve Pekingben nagysáncon olimpiai bajnok Lindvik a mezőnyben egyedüliként jutott mindkétszer 230 méter fölé.

A bő egy hónapja véget ért téli olimpián két aranyérmet begyűjtő Domen Prevc így is nagy ünneplést kapott a 26 ezer szurkolótól, mivel hatalmas, 880 pontos fölénnyel hódította el a végső győztesnek járó kristálygömböt a japán Kobajasi Rjoju előtt.