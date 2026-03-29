Síugró világkupa: nem jött össze a rekord Domen Prevcnek

2026.03.29. 16:09
Domen Prevc nem tudta beállítani bátyja rekordját (Fotó: Getty Images)
A norvég Marius Lindvik nyerte vasárnap a síugrók világkupa-sorozatának hagyományos szezonzáró sírepülő versenyét a szlovéniai Planicában, így a hazai szurkolók bánatára elmaradt a vk-győztes Domen Prevc csúcsbeállítása.

Marius Lindvik nyerte a planicai sírepülő versenyt, amelyen a házigazdák kedvence, Domen Prevc végzett a második helyen, így elmaradt a szlovén versenyző csúcsbeállítása. A 26 éves Prevc szezonbeli 15. győzelmére hajtott, amivel bátyja, Peter Prevc 2016-os rekordját ismételhette volna meg. Csakhogy az első sorozatban hiába mutatta be a nap legnagyobb repülését 240,5 méterrel, a skandináv riválisa mögé szorult, mert a négy éve Pekingben nagysáncon olimpiai bajnok Lindvik a mezőnyben egyedüliként jutott mindkétszer 230 méter fölé.

A bő egy hónapja véget ért téli olimpián két aranyérmet begyűjtő Domen Prevc így is nagy ünneplést kapott a 26 ezer szurkolótól, mivel hatalmas, 880 pontos fölénnyel hódította el a végső győztesnek járó kristálygömböt a japán Kobajasi Rjoju előtt.

 

Síugrás: osztrák aranyat hozott a félbeszakított nagysánc csapatverseny

Téli olimpia 2026
2026.02.16. 21:35

Kettős norvég siker nagysáncon, Strömnek összejött a dupla

Téli olimpia 2026
2026.02.15. 20:55

Domen Prevc bizonyult a legjobbnak a férfiak nagysáncversenyén

Téli olimpia 2026
2026.02.14. 21:07

Szüleiknek mondtak köszönetet az olimpiai bajnok Prevc testvérek

Téli olimpia 2026
2026.02.11. 18:58

Szlovén győzelem a síugrók vegyescsapat-versenyében a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2026.02.10. 21:16

Német arany a síugrók normálsáncos versenyén a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2026.02.09. 21:41

A norvég meglepetésember nyerte meg a női síugrók aranyát az olimpián

Téli olimpia 2026
2026.02.07. 20:53

Világrekorder, korszakos legenda, olimpiai érmes és a jövő reménysége – tíz síugró, akire érdemes figyelni a téli olimpián

Téli sportok
2026.01.31. 13:11
Ezek is érdekelhetik