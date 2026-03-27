Ötnapos rendezvénysorozatot tartanak a magyar curling népszerűsítéséért

A program péntektől (mai naptól) keddig tart szerte az országban, az érdeklődők ingyenesen kipróbálhatják a curlinget, pénteken Gödöllőn és Tatabányán, szombaton a fővárosban Kőbányán és Kamaraerdőn, illetve Miskolcon, Szombathelyen és Veszprémben, vasárnap Sátoraljaújhelyen és Várpalotán, hétfőn pedig Budapesten a Jégkertben, valamint Budaörsön. Kedden aztán Győrben a sportág szárazföldi formájával, a floor curlinggel is meg lehet ismerkedni, sőt ezen a napon megrendezik az első floor curling diákolimpiát a győri Széchenyi István Egyetemen.

„Tavaly volt harmincöt éves a szövetség, illetve húszéves az első hazai curlingpálya, amelyen versenyeket lehet rendezni. Ennek a két évfordulónak az apropóján megrendeztük az első Magyar Curling Napját, és megfogalmaztuk, hogy legyen ez hagyomány” – utalt a második alkalommal sorra kerülő eseményre Pomázi Gyula, a szövetség elnöke.

A Magyar Sport Házában tartott sajtótájékoztatón bemutatták a legújabb sportágtörténeti kiadványt, a Söpörj! Sakkjátszma a jégen című kötetet, amely átfogó képet nyújt a magyar curling történetéről, s egyben megszólaltatja a sportág hazai kiemelkedő alakjait. „A közösségi média világában a hírek, a történetek, a sztorik a pillanatnak szólnak, de amikor egy szövetség arra szánja el magát, hogy könyvet írjon a sportágáról, az már komolyabb vállalkozás” – mondta Gy. Szabó Csilla, a kötet szerzője. Hozzátette, a magyar curling olyan mértékben fejlődött az elmúlt években, hogy vegyes párosban két világbajnoki arany-, illetve egy ezüstérem a mérleg, de ifjúsági olimpikonja is van már a sportágnak. „Ezek a sikerek is szerepelnek a kiadványban, és remélhetőleg átérezhető, hogy ezek az emberek mennyi áldozatot hoztak ezért a szép sportért” – fogalmazott a szerző.

A könyvhöz előszót írt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Märcz Tamás, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete, illetve Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

„A curling bensőséges, családias közössége irigylésre méltó, és olyan érték, amely a profi sportban már nem tapasztalható. A sportág értékalapú, az együttműködés minősége és a precizitás formálja a játékot” – jelentette ki a női kézilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem képviseletében vett részt az eseményen. Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára köszöntőjében elmondta, a curling több mint százéves sport, és az elmúlt évtizedekben megerősítette helyét a téli olimpiai játékokon.

„A játék nem könnyű, stratégiai tudást és odafigyelést igényel, de lényegében kortalan, mert idős korban is űzhető” – fogalmazott. Märcz Tamás hangsúlyozta, államilag örömmel támogatják a fiatal versenyzőket, mert nagy lehetőséget látnak a sportágban. „A Sportoló Nemzet Tanév és az országos rendezvénysorozat egyik állomásán a floor curlinget elképesztő szeretettel és lelkesedéssel próbálták ki a gyerekek” –emelte ki a férfi vízilabda-válogatott volt szövetségi kapitánya.