Lindsey Vonn bal térdében elszakadt az elülső keresztszalag, de így is indulni akar az olimpián

2026.02.03. 16:48
Lindsey Vonn (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 Milánó-Cortina 2026 Lindsey Vonn teli olimpia alpesi sí
Lindsey Vonn sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a Crans-Montanában elszenvedett baleset következtében elszakadt az elülső keresztszalag a bal térdében. Ugyanakkor a lesiklásban olimpiai bajnok, 41 éves amerikai klasszis így is indulni akar a milánói-cortinai olimpián.


„Múlt pénteken Crans-Montanában az olimpia előtti utolsó világkupaversenyen teljesen elszakítottam az elülső keresztszalagomat a bal térdemben – árulta el Vonn a diagnózist. – Napról napra kell haladnom, a cél nyilvánvalóan a vasárnapi lesiklás. Meglátom, hogyan megy. Ha stabil lesz a lábam, és magabiztosnak érzem magam, akkor folytatom a versenyzést. Ez a célom, de amíg nem síelek száz kilométeres sebességgel, addig nem tudom megadni a választ.”

Keddi Instagram-posztjában Vonn leírta, hogy „még mindig részt kell vennem egy hivatalos edzésen, hogy rajthoz állhassak vasárnap, de… biztos vagyok, hogy a testem képes rá. A sérülésem ellenére a térdem stabil, nincs duzzanat és az izmaim működnek, úgy reagálnak, ahogy kell. Az orvosokkal naponta konzultálok, hogy biztosan a legjobb döntést hozzuk meg, de feltett szándékom, hogy vasárnap rajthoz álljak.”

„Tudom, hogy milyen esélyeim voltak a sérülés előtt, és bár az esélyek már nem ugyanolyanok, még mindig van esélyem. És amíg ez megvan, nem veszítem el a reményt. Nem adom fel! Még nincs vége!”

„Mindenkinek köszönöm, aki mellettem áll és támogat. Érzem a szeretetet, és ez erőt ad.”

Bár az olimpia hivatalosan pénteken kezdődik, a női lesiklás első edzését csütörtökön tartják Cortina d'Ampezzóban. A versenyre vasárnap kerül sor, ráadásul Vonn azt tervezte, hogy szuperóriás-műlesiklásban és az új kombinált csapatversenyben is elindul.

Az amerikai kiválóság pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állhatott dobogóra. A versenyzéshez csaknem hat év szünet után tavaly tért vissza. Az idei szezonban nyolc világkupaversenyen indult, és hét alkalommal állhatott dobogóra. Legrosszabb eredménye a negyedik hely volt.

Kapcsolódó tartalom

Megvalósulhat-e még Lindsey Vonn tündérmeséje?

Nem pontosan ismert a 41 éves legenda sérülésének a mértéke.

Milánó 2026: edzője szerint Lindsey Vonn készül az olimpiára

A szombati szuperóriás-műlesikló futamot azonban kihagyja.

Lindsey Vonn bukott Crans-Montanában, félbeszakították a versenyt

A négyszeres összetett vk-győztes saját erőből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát.

Téli olimpia 2026, adatbank

Új sportágként megjelenik a sítriatlon. Összesen 16 sportágban és 116 számban avatnak bajnokot. 15 magyar indul.

 

 

