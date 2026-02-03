Milánó 2026: minden eddiginél magasabb a nők aránya a téli játékokon

A február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia szervezőinek keddi tájékoztatása szerint a résztvevők 47 százaléka nő, amire még nem volt példa a havas-jeges játékok történetében. Az emelkedés többek között a női páros szánkó és a női síugrók nagysáncversenyének bevezetésével magyarázható, amely számok korábban csak férfiak számára voltak.

A 116 versenyszámból így már 50 a női esemény, ehhez járulnak még a 12 vegyes viadalban érintett női sportolók. A 16 sportágból összességében 12-ben szerepelnek egyenlő arányban a nemek.

A 2024-es párizsi nyári olimpián először fordult elő, hogy ugyanannyi (5250) férfi és női versenyző volt érintett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot pedig – története során először – tavaly nyár óta női elnök vezeti Kirsty Coventry személyében.