Milánó 2026: minden eddiginél magasabb a nők aránya a téli játékokon

2026.02.03. 16:45
A női páros szánkó a milánói olimpián debütál (Fotó: Getty Images)
Minden eddiginél magasabb a női sportolók aránya a pénteken kezdődő milánói-cortinai téli olimpián – adták hírül a szervezők.

A február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia szervezőinek keddi tájékoztatása szerint a résztvevők 47 százaléka nő, amire még nem volt példa a havas-jeges játékok történetében. Az emelkedés többek között a női páros szánkó és a női síugrók nagysáncversenyének bevezetésével magyarázható, amely számok korábban csak férfiak számára voltak.

A 116 versenyszámból így már 50 a női esemény, ehhez járulnak még a 12 vegyes viadalban érintett női sportolók. A 16 sportágból összességében 12-ben szerepelnek egyenlő arányban a nemek.

A 2024-es párizsi nyári olimpián először fordult elő, hogy ugyanannyi (5250) férfi és női versenyző volt érintett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot pedig – története során először – tavaly nyár óta női elnök vezeti Kirsty Coventry személyében.

 

