Rövid pályás gyorskorcsolya: bronzérmes a női váltó az Eb-n

A Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Diána Laura összeállítású négyes kétszer futott szombaton a tilburgi Európa-bajnokságon – előbb az elődöntőben remek korcsolyázással szakította le a lengyeleket, ennek eredménye lett a döntő, ahol az olaszok, a hollandok és a franciák vártak a mieinkre.

Mindegyik négyes olimpiai induló, a mieinket kivéve… Úgyhogy már csak emiatt is fűtötte a visszavágás a magyar kvartettet, de a döntő elején a franciák is, mi is estünk, ám a gallok jobban váltottak le. Nagy hátrányt dolgozott le a magyar négyes, visszaért a franciákra (a hollandok és az olaszok ekkor már messze jártak), ám újabb hiba történt a mieinknél, s úgy tűnt, elúszik az érem, csakhogy a short trackben mindenre kell figyelni, például arra is, hogy lekörözöttként ne akadályozd az elől lévőket – a franciák befutója feltartotta az olasz Arianna Fontanát, ezért a kizárásnál is súlyosabb büntetést, sárga lapot kaptak (ez azt jelenti, hogy a mezőny végére rangsorolták őket), a magyar csapat pedig örülhetett a bronzéremnek.

A magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott 2006 óta minden Európa-bajnokságon szerzett érmet.

A férfiak 5000 méteres váltóversenyének elődöntőjében a milánói olimpiára készülő Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel és Moon Wonjun mellett a fiatalok közül ugyanúgy Granasztói Ádám került a magyar csapatba, mint a pénteki negyeddöntőben. A táv első felében a magyarok haladtak az élen a németek, a lettek és a favorit hollandok előtt. Amikor a hazai kvartett feljött a második helyre, akkor a magyarok elkezdtek erősebb tempót diktálni, amelyet a németek nem is bírtak, de alkalmanként a lettek is leszakadtak kissé. A hollandok átvették a vezetést és elhúztak a magyaroktól is, a balti állam csapata pedig rendre visszazárkózott, az utolsó váltásnál ráadásul sikerült a magyar staféta elé kerülnie, így a befejező emberre, a dél-koreai születésű Moon Wonjunra maradt, hogy behozza a váltót a finálét jelentő második helyre. Az 1500 méter ötödik helyezettjének sikerült is az utolsó kanyarban belső ívre kerülnie és aztán másodikként áthaladnia a célvonalon, de közben kissé összeütköztek a lett riválisával. A zsűri hosszas videózás után a letteket zárta ki szabálytalanság miatt.

Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, a kontinensviadal aztán a férfi és a vegyes váltók éremfutamaival zárul.