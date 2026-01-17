Döntőbe jutott a magyar vegyes váltó, Moon Wonjun ötödik lett 1500 méteren a rövid pályás gyorskorcsolya Eb-n

A szombat délelőtti vigaszágas program végén rendezték a 2000 méteres vegyes váltó elődöntőjét, melyben Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összeállításban lépett jégre a magyar négyes. A rajt nem sikerült igazán jól Véginek, mert az első kanyarba csak a favorit hollandok és a franciák mögött fordult be, viszont a hozzá hasonlóan junior-világbajnok Somodi ledolgozta a hátrányt, majd Nógrádi egy remek előzéssel feljött a továbbjutást érő második helyre. Fél távhoz érve egyértelművé vált, hogy a hollandok utolérhetetlenek, a leszakadó németek pedig nem szólhatnak bele a fináléért zajló küzdelembe, így a második helyért a magyar és a francia csapat csatázott. Végi második futásánál ismét a franciáké lett a második hely, amelyet Somodi és Nógrádi sem tudott visszaszerezni, hiába próbálkozott. Az utolsó váltás viszont remekül sikerült, Nógrádi be tudta lökni Moont a francia rivális mellé a belső íven, innentől pedig a dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó biztosan hozta be a magyar stafétát másodikként.

„Nagyon jó volt a futambeosztás, mert a franciákkal egy szinten vagyunk, a második elődöntőben szereplő lengyeleket sokkal nehezebb lett volna megverni, mert ők képesek tapadni a hollandokra és az olaszokra is. Arra számítottunk, hogy nekem lehet esélyem előzésre, mert nem egy sprinter volt az ellenfelem. Elsőre sikerült is előznöm, másodikra sajnos nem, de a váltással tudtam korrigálni” – értékelt az MTI-nek a második olimpiájára készülő Nógrádi Bence.

Somodi Maja, aki az egész szezonban nem versenyzett vegyes váltóban, úgy vélte, ugyan még gyorsulnia kell, nem szokatlan számára a vegyes váltó sem, elvégre nem kell mást csinálni, mint a női stafétában. Elárulta, elsősorban azért nem szerepelt ebben a számban, mert fizikai ereje miatt nem tudja kellő erővel belökni a váltó férfi tagjait, de mivel bekerült a milánói olimpiára utazó kéttagú női csapatba, értelemszerűen az ötkarikás játékokon is ott lesz ebben a számban.

A vigaszágon csak férfi 500 méteren volt magyar érdekelt, ám ebben a számban három is. Tiborcz Dániel két meggyőző futamgyőzelemmel harcolta ki a negyeddöntőt, míg társai közül Csizmadia Márk az első, Nógrádi Bence pedig a második fordulóban búcsúzott.

A dél-koreai születésű, de magyar színekben versenyző Moon a pénteki selejtezőben két meggyőző futamgyőzelemmel mutatta meg, hogy remek formában érkezett a hollandiai kontinensviadalra. A leghosszabb táv elődöntőjében is igazolta ezt, ugyanis sokáig a mezőny végén korcsolyázott, de amikor nőtt a tempó, olyan sebességi fokozatba kapcsolt, hogy külső íven egészen a második helyig jött fel. Ebben csak az akadályozta meg, hogy a lett Reinis Berzins kilökte, így bár elesett, a zsűri a riválisát kizárta, őt pedig a fináléba juttatta.

A nyolcfős döntőben Moon a megszokott taktikáját választotta, körökön át hátul tempózott, majd féltávnál másfél kör alatt az élre tört, azonban előbb a brit Niall Treacy, majd a címvédő holland Jens van 't Wout és a lett Roberts Kruzbergs is megelőzte. Moon a hajrában a brit ellenfelét ugyan vissza tudta előzni, így az utolsó kanyarba harmadikként fordult be, a pozícióját viszont nem tudta megtartani, mert az olasz Thomas Nadalini és Treacy is jobban nyújtotta be a lábát a célvonalnál. A győzelmet a hazai közönség üdvrivalgása közepette van 't Wout szerezte meg, aki ezen a távon harmadszor lett Európa-bajnok, összességében pedig hetedik aranyérmének örülhetett. A nők 1000 méteres számában a két junior világbajnok magyar versenyző, Somodi Maja és Végi Diána Laura azonos negyeddöntőbe kapott besorolást. Eleinte Valentina Ascic mögött "utaztak" a második és harmadik pozícióban, de aztán a várakozásoknak megfelelően a holland Selma Poutsma élre tört, Somodi pedig hiába próbálkozott, nem tudta megelőzni horvát ellenfelét a biztos továbbjutáshoz, viszont harmadikként az ideje elég gyorsnak bizonyult az elődöntőhöz. A negyedik helyen célba érő Végi ugyanakkor búcsúzott.

Somodi Maja a kilencedik helyen végzett 1000 méteren. Az elődöntőben eleinte a második helyen korcsolyázott Valentina Ascic mögött, akivel már a negyeddöntőben is meggyűlt a baja. Ezúttal sem volt ez másképpen, mert miután a holland Selma Poutsma élre tört, a magyarok kétszeres junior világbajnoka hiába próbálta többször is megelőzni horvát ellenfelét, sosem sikerült, eközben hátulról is támadták, és amikor ütközött az olasz Chiara Bettivel, kisodródott, így csak az ötödik helyre tudott visszasorolni. Ascic esése miatt Somodi végül negyedik lett a futamban, de ez nem változtatott azon, hogy a B döntőben küzdhetett tovább a 6-10. helyért.

A kisdöntőben Ascic nem állt rajthoz, Somodi pedig a táv elején éllovasként korcsolyázott, de aztán egyesével elmentek mellette az ellenfelei, így összesítésben kilencedik helyen végzett. A fináléban kettős holland sikert ünnepelhetett a telt házas közönség a Velzeboer nővéreknek köszönhetően: győzött az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Xandra a húga, a felnőtt világversenyen első egyéni érmét begyűjtő Michelle előtt. A szám másik magyar indulója, a negyeddöntőben kiesett Végi Diána Laura 14. lett.

A férfiak 500 méteres negyeddöntőjében egyedül Tiborcz Dániel volt érdekelt, aki a délelőtti vigaszágról két futamgyőzelemmel küzdötte vissza magát a mezőnybe a sikertelen pénteki selejtezőt követően. Az FTC sportolójának még úgy is rendkívül nehéz dolga volt, hogy korábbi esése miatt az olasz Lorenzo Previtali nem állt rajthoz, mert így is a legkedvezőtlenebb, négyes pozícióból rajtolt. Ennek ellenére bátran versenyzett, megelőzte a francia Quentin Fercoq-ot, aki azonban fél körrel később visszavette a harmadik helyet, sőt megpróbált még előrébb törni. A manőverbe azonban hiba csúszott, mert a belga Aleyandro Rivero Maerschalckkal együtt elestek, így Tiborcz ölébe hullott az elődöntőt érő második hely.

Szombaton a férfiaknál még az 500, míg a nőknél a váltó küzdelmeit rendezik meg. Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, a kontinensviadal aztán a férfi és a vegyes váltók éremfutamaival zárul. A magyarok 2006 óta valamennyi Eb-n nyertek legalább egy érmet.