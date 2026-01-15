Nemzeti Sportrádió

A NOB szűkítheti a téli olimpia lehetséges rendezőinek listáját

2026.01.15. 13:32
Fotó: Getty Images
téli olimpia klímaváltozás NOB
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a globális felmelegedés miatt jócskán szűkítheti a téli ötkarikás játékok lehetséges házigazdáinak listáját.

Ezt a havas-jeges olimpiák rendezőjelöltjeivel foglalkozó NOB-bizottság elnöke, Karl Stoss nyilatkozta. Az osztrák szakember szerint a NOB létrehozhat egy „állandó csoportot” a téli játékok szóba jöhető rendezőiből.

A kérdés a februári milánói-cortinai olimpia előtt és az után merült fel, hogy egy friss tanulmány szerint a jelenleg téli sportversenyek lebonyolításához szükséges infrastruktúrával ellátott, kellően vastag hótakaróval rendelkező és megfelelően hideg hőmérsékletű 93 hegyvidéki régió közül a 2050-es évekre csak 52 marad, a szám pedig 2080-ra akár 30-ra is lecsökkenhet a klímaváltozás következtében. A tanulmány egy további megállapítása az, hogy Európa a leggyorsabban melegedő kontinens.

 

