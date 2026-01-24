Franzoni meglepte Odermattot, és megnyerte a kitzbüheli lesiklást



Marco Odermatt abszolút esélyesként váratta a teljes világkupa-sorozat talán legrangosabb versenyét, amelyre rendszerint neves közéleti személyiségek is ellátogatnak, így például Jürgen Klopp, Zlatan Ibrahimovic vagy Arnold Schwarzenegger. A kitzbüheli lesikláson elért győzelemnek sokak szerint van akkora rangja, mint az olimpiai bajnoki címnek.

Arnold Schwarzenegger a lelátón Kitzbühelben (Fotó: AFP)

Odermattot különsen motiválhatta a szombati verseny, ugyanis bármekkora fölénnyel uralja a sportágat a svájci, tekintélyes eredménylistájából még hiányzott ez a diadal. Korábban kétszer is második lett, és volt egy harmadik helye. Ugyanakkor jó jel volt számára, hogy megnyerte a pénteki szuper-G-t ugyanitt.

Csakhogy Giovanni Franzoni idejénél hét századdal lassabb volt, amikor célba ért, így gyorsan eldőlt, hogy idén sem nyeri meg a kultikus versenyt. Franzonit pedig nem is előzte meg már senki. Habár Maxence Muzaton sokáig lényegesen jobb részidőkkel jött, a pálya már nem volt olyan jó állapotban, így a francia a harmadik idővel siklott át a célvonalon.

Franzoninak nagyszerű idénye volt eddig is. A 24 éves olasz háromszor állt dobogón, a Val Gardena-i szuper-G harmadik helye után múlt héten megnyerte a wengeni szuper-G-t, és Wengenben a szintén nagyon rangos lesikláson harmadikként végzett.

Az izraeli színekben induló Szőllős Barnabás két évvel az itteni súlyos balesete után újra indult, és most ötvenegyedikként, 6.26-os hátránnyal sikerrel teljesítette a pályát, aminek érthetően nagyon örült a célba érkezése után.

ALPESI SÍ

VILÁGKUPAVERSENY, KITZBÜHEL

Férfi lesiklás

1. Giovanni Franzoni (olasz) 1:52.31

2. Marco Odermatt (svájci) +0.07

3. Maxence Muzaton (francia) +0.39

A szakági vk állása 5 verseny után (még 4 van hátra)

1. Odermatt 460 pont

2. Franjo von Allmen (svájci) 296

3. Franzoni 216

Az összetett vk állása 24 verseny után (még 14 van hátra)

1. Odermatt 1285 pont

2. Lucas Pinheiro Braathen (brazil) 618

3. Atle Lie McGrath (norvég) 578

Női óriás-műlesiklás, Spindleruv Mlyn

1. Sara Hector (svéd) 2:23.86

2. Paula Moltzan (amerikai) +0.18

3. Mikaela Shiffrin (amerikai) +0.23

A szakági vk állása 8 verseny után (még 2 van hátra)

1. Julia Scheib (osztrák) 560 pont

2. Camille Rast (svájci) 471

3. Hector 429

Az összetett vk állása 23 verseny után (még 14 van hátra)

1. Shiffrin 1033 pont

2. Rast 883

3. Emma Aicher (német) 624

