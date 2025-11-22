Moon Wonjun 13. 1500 méteren Gdanskban



Egyetlen magyar léphetett jégre a gdanski world tour viadal szombati napjának délutáni döntős programjában, mégpedig a tavaly honosított, dél-koreai születésű Moon Wonjun, aki egyébként a délelőtt folyamán is korcsolyázott, merthogy a wt-verseny első napján 1500 méteren közvetlenül nem jutott a legjobbak közé, ám aztán a reményfutamokból ezt megtette: ehhez két futamot kellett nyernie.

Mindkét kanyart sikerrel vette, így volt az elődöntőben, ahol az első körökben az élmezőnyben haladt, aztán azonban visszacsúszott. A hajrában viszont javítani tudott, a nyolc korist felvonultató futamban két vetélytársát megelőzte, egy ellenfele meg kicsúszott, így ötödikként ért célba, ez pedig a B-döntőt jelentette neki – ott gyakorlatilag ugyanaz történt, mint az elődöntőben: az elején elöl korcsolyázott, aztán volt hetedik, vagyis utolsó is, de ismét előzött kettőt, így a B-döntőben az ötödik, összesítésben a 13. lett. Az A-döntőt a legnagyobb esélyes, a kanadai William Dandjinou nyerte meg, ő ráadásul duplázott is, hiszen az ötszáz méteres finálé végén is örülhetett.

Női ezer méteren a május óta a budapesti Gyakorló Jégcsarnokban készülő belga válogatott legjobbja, Hanne Desmet győzött. A hölgyek váltóversenyét a hollandok nyerték meg az amerikaiak és a japánok előtt (ebben a számban a magyar váltó így a kilencedik lett).