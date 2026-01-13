Elhagyta társait, de célba ért az amerikai bobos a világkupafutamon

Meglehetősen szokatlan baleset szemtanúi lehettek a St. Moritz-i négyes bob-világkupafutam nézői. A Kris Horn, Ryan Rager, Hunter Powell és Caleb Furnell alkotta kvartett startjánál az utóbbi háromból egyiknek sem sikerült beszállnia a járműbe, így Hornnak egy ember súlyával, fékező nélkül kellett végig mennie a pályán. Az incidensnél előbb Rager botlott meg, ami aztán dominóeffektust váltott ki – a felvételek tanúsága szerint Powell vágódott nagyobb erővel a jégfalnak.

Az ESPN beszámolója szerint az ijedségen kívül egyik bobost sem érte komolyabb trauma. „Egy kicsit fáj, de pár napon belül rendben leszek” – mondta sérüléséről Powell.

Mivel a szánban gyakorlatilag nem volt súly, ide-oda sodródott a jégcsatornában, de így is körülbelül 120 kilométer/órás sebességet ért el. Hornnak – aki bobos karrierjét fékezőként kezdte – szerencsére volt annyi lélekjelenléte, hogy hátrébb csúszott, és be tudta húzni a féket, így sikeresen megállította a járművet, majd intett a televíziós kameráknak, hogy rendben van.

„Szerencse, hogy nem rosszabbul sült el a dolog” – mondta az esettel kapcsolatban Chris Fogt, az amerikai bobosok edzője.

Hornnak egyébként sem volt jó hétvégéje, mert a szombati kettes bob-futamon felborult, fékezője, Carsten Vissering zúzódásokat szenvedett, és nem tudott elindulni a négyesben – Rager az ő helyét vette (volna) át.