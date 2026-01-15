Nemzeti Sportrádió

Bronzérmes a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a műkorcsolya Eb-n!

2026.01.15. 23:02
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei (Fotó: Getty Images)
Sviatchenko Alexei műkorcsolya Európa-bajnokság Pavlova Maria
Bronzérmet nyert a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon.

Az orosz születésű korcsolyázók alkotta kettős szerdán a rövid programjával harmadik volt úgy, hogy az eddigi legmagasabb pontszámát kapta Michael Jackson Earth Song című dalára előadott, harmonikusan kivitelezett produkciójára. A helyezésének megfelelően csütörtökön is az utolsó csoportban szerepelt, utána már csak a címvédő német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin páros, végül pedig az előző két Eb-n ezüst- és bronzérmes Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava georgiai kettős következett.

A kűr – Ursine Vulpine Without you című számára – összességében jól sikerült. Látványos és magas volt az elején a pörgetett emelés, az ugrássort is hiba nélkül mutatták be, majd a dobott tripla flipet is. A következő ugrásnál Pavlova bizonytalanul érkezett le és rövid időre nem volt meg az összhang a két korcsolyázó között, de a program vége kifejezetten szép lett.

Metelkina és Berulava nagy fölénnyel győzött, Hase és Volodin végzett másodikként úgy, hogy a kűrben Pavlováék jobbak voltak náluk.

Az ötkarikás kvótával rendelkező Pavlova és Sviatchenko párosa évek óta a világ élmezőnyébe tartozik, azonban dobogóra ezt megelőzően még nem sikerült felállnia világversenyen, ugyanis a 2024-es világ- és az előző két Európa-bajnokságon egyformán negyedikként zárt.

Pavlováék sikerével 22 évvel Sebestyén Júlia budapesti diadala után lett ismét magyar érmes műkorcsolya Európa-bajnokságokon, párosban pedig Nagy Marianne és Nagy László 1957-es ezüstérmét követően került újra magyar egység a legjobb három közé.

MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
Pároskűr 
1. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Grúzia) 215,76 pont 
2. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 203,87
3. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 202,56

 

