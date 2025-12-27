Vonn és társai – legendák, akik visszatértek a csúcsra

Lindsey Vonn súlyos sérülései miatt vonult vissza 2019-ben olimpiai bajnokként, kétszeres világbajnokként, 82 világkupaverseny győzteseként, négyszeres összetett-vk-győztesként. Feltűnő volt, hogy a következő években a közösségimédia-oldalain nagyon gyakran posztolt képeket edzőteremből, sportolás közben, és ezek egyáltalán nem szimplán kondiban tartó tréningeknek tűntek. Mintha legbelül mindig is tervezte volna a visszatérést…

Megjelent „Rise” című önéletrajzi kötete. Mikaela Shiffrin szenzációs eredményei miatt kevésbé volt előtérben, és meg kellett küzdenie édesanyja elvesztésével. De több mint öt év kihagyás után visszatért a 2024–25-ös idényre. A gyors szakágakban, vagyis a szuperóriás-műlesiklásban és lesiklásban versenyez azóta is. Már a legutóbbi világkupadöntőn elért egy dobogós helyezést, második lett szuper-G-ben, a mostani évadban pedig ezt is bőven felülmúlta! Decemberben St. Moritzban világkupaversenyt nyert lesiklásban, de még egy második és egy harmadik helyezése is lett ebben a szakágban, illetve szuper-G-ben is elért még egy harmadik helyet, bizonyítván, hogy teljes mértékben versenyképes és a februári téli olimpián is éremesélyes 41 évesen is.

Ritka eredményesség, de nem példa nélküli. Az alábbiakban a hasonló pályafutásokból válogattunk.

Vonn 83. vk-verseny-győzelme

George Foreman

A 2025 tavaszán elhunyt profi bokszoló sportága egyik legnagyobbja volt. Sok példa van rá, hogy egy bokszoló visszavonul, majd évek múlva visszatér, de Foreman története kiemelkedik. Az amerikai sportoló olimpiai bajnok lett 1968-ban Mexikóvárosban nehézsúlyban. Jamaicában, Kingstonban 1972-ben a legendás és sokkal esélyesebbnek tartott Joe Fraziert legyőzve világbajnok lett a profik között. A fénykorában számos klasszikus csatát megvívó és megnyerő Foreman 1977-ben visszavonult – gyakorlati értelemben, mert hivatalosan nem jelentette be – a Jimmy Youngtól elszenvedett veresége után. Lelkész lett, de tíz év múlva nagy meglepetésre visszatért a szorítóba, és 24 meccsen győzött KO-val vagy TKO-val. 1994-ben kiütéssel elintézte Michael Moorert, ezzel 45 évesen minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka lett. 48 éves korában hagyta abba végleg a bunyót.

Mario Lemieux

A kanadai világklasszis jégkorongozó az egész NHL-karrierjét a Pittsburgh Penguinsnél töltötte, manapság pedig az egyik tulajdonosa. 1991-ben és 1992-ben Stanley-kupát nyert, hazája válogatottjával vb-ezüstérmes volt 1985-ben. Ötször került be az All Star-csapatba, háromszor volt az év hokisa és hatszor is ő szerezte a legtöbb pontot a tengerentúli ligában. Daganatos megbetegedése miatt (Hodgkin-limfóma) 1997-ben visszavonult, de utána is maradt a csapat mellett, és amikor a Penguins pénzügyileg súlyos helyzetbe került, akkor tulajdonosi részesedést vásárolt. 2000 decemberében úgy döntött, hogy újra jégre lép. Rögtön az első meccsén 33 másodperc után adott egy gólpasszt, majd ütött egy gólt, és három ponttal zárt. A válogatottal olimpiát nyert 2002-ben, világkupát 2004-ben. A Penguins mezében három All Star-meccsen léphetett pályára. 2006 januárjában, 40 évesen vonult vissza véglegesen.

Dara Torres

Az első olimpiai érmét 1984-ben szerezte 17 évesen, az utolsót 2008-ban, 41 esztendősen (!), a kettő között 24 év telt el… Az amerikai úszó kétszer is megcsinálta, hogy visszavonult, majd hosszabb kihagyás után visszatért, és jelentős sikereket ért el. Olimpiai bajnok volt 1984-ben és 1992-ben is a 4x100-as gyorsváltóval, és összesen négy olimpiai érmet szerzett 1992-ig. Azonban Barcelona után az évek során kiégéssel küzdő Torres szünetet tartott, és inkább televíziós munkákba fogott. Hét év kihagyás után visszatért, a 2000-es játékokon Sydney-ben 33 évesen 2 aranyat és 3 bronzot ért el, aztán megint visszavonult. Gyermeke született, majd 2006-ban újra úszni kezdett, és 41 évesen is kijutott a pekingi olimpiára 2008-ban, ott további három ezüsttel gazdagította a gyűjteményét. 50 gyorson egyetlen századdal maradt le az aranyról. A 2012-es olimpia már nem jött össze neki, utána véglegesen visszavonult. Nem véletlenül nevezte őt el „Come Back Queen”-nek („a visszatérés királynője”) a Swimming World magazin.

Michael Phelps

A 23-szoros ötkarikás aranyérmes amerikai úszó már úgy is minden idők legeredményesebb olimpikonja lett volna, ha nem készül fel a riói játékokra 2016-ban. 2012-ben a londoni olimpia után bejelentette a visszavonulását. Phelps elmondta, hogy „Kész, vége, befejeztem, végeztem az úszással, nem akarok már semmit ettől a sporttól”, de csaknem két év után, 2014 áprilisában mégis újra elkezdett versenyezni. Szintén legendás edzőjének, Bob Bowmannek elmondta, hogy nem akar történelmet írni, nem az érmekért, de még csak nem is a szurkolókért úszik újra, hanem saját magáért, és csupán élvezni szeretné az utazást. Sikerült neki! Rióban 31 évesen még öt aranyérmet és egy ezüstérmet nyert, ami azt jelentette, hogy 2004-től 2016-ig minden olimpián Phelps volt a legeredményesebb sportoló. A 2016-os olimpia után végleg visszavonult.

Michael Jordan

1993. október 6-án a kétszeres olimpiai bajnok és háromszoros NBA-győztes mindössze 30 évesen bejelentette a visszavonulását. Elmondása szerint nem érezte már magát motiváltnak, de döntésében szerepet játszott az is, hogy néhány hónappal korábban két tinédzser megölte az édesapját. Nem szakadt el a sporttól, ám nagy meglepetésre baseballozni kezdett, leginkább apja miatt. A váltás nem jött be, nem ért el jelentős sikereket, és 1995 márciusában úgy döntött, hogy visszatér a kosárlabdához. Jordan újabb három NBA-bajnoki címet nyert a Chicago Bullsszal, és egyéni címek egész sorát zsebelte be újra, bizonyítván, hogy nem felejtett el kosárlabdázni, és képes ugyanazon a szinten játszani, mint a kilencvenes évek első felében és azelőtt is.

Székely Éva

Az ő története azért különleges, mert a pályafutását nem szakította meg visszavonulással, mégis volt négy év, amikor nem versenyezhetett. Magyar bajnok volt és országos csúcsot ért el 100 mellen és 200 mellen is, amikor a harmadik zsidótörvényt követő jogfosztó intézkedések miatt pályafutása 1941-ben, mindössze 14 éves korában félbeszakadt. Az életveszély, a bujkálás, a szökés évei következtek neki, de a háború után 1945-ben már ismét versenyezhetett, óriási sikerekkel! A legjobb eredményeit Sárosi Imre irányításával 200 mellen ért el. Európa-bajnok lett 1947-ben, majd olimpiai bajnoki címet szerzett 1952-ben és ezüstérmes lett négy évvel később Melbourne-ben. Összesen 44 magyar bajnokságot nyert, közülük 32-t egyéni számokban. 36 országos, 12 Európa- és hat világrekordot állított fel, 1947 és 1951 között nyolcszor nyerte meg a főiskolai világbajnokságot.

Kim Clijsters

A belga teniszklasszis sokszor küzdött sérüléssel, és 2007 májusában abbahagyta a versenysportot. Ekkor már US Open-győztes volt egyéniben, de további négy GS-döntője volt (Australian Open, 2x Roland Garros, 1 Us Open), párosban Roland Garrost és Wimbledont is nyert, és egyéniben kétszer győzött a WTA-vb-n (2002, 2003). Több mint két évet kihagyott, gyermeket szült, ám 26 évesen visszatért, erősebben, mint korábban. Egyéniben kétszer is megnyerte a US Opent (2009, 2010), de bajnok lett az Australian Openen is (2011). Harmadszor is WTA-világbajnok lett 2010-ben, és ebben az esztendőben megkapta „Az év visszatérője” Laureus-díjat. Ismét visszavonult 2012-ben. Bár nyolc évvel később, 36 évesen, immár háromszoros édesanyaként megint ütőt ragadott, a koronavírus miatt kevesebb tornát rendeztek, így ő sem tudott igazán formába lendülni, és 2022-ben véglegesen abbahagyta a versenyszerű teniszezést.

Niki Lauda

A Formula–1 osztrák legendája a hetvenes évek elején eleinte nem sok sikert élt meg a sorozatban brit csapatokkal, majd a Ferrari pilótájaként sem, ám Enzo Ferrari bízott benne. Lauda kritikus szemléletmódja, elhivatottsága végül meghozta az eredményt, és a Ferrari újra a legjobbá vált. 1975-ben világbajnok lett. Egy évvel később nürburgringi balesetébe kis híján belehalt, de visszatérve így is második lett, majd 1977-ben ismét világbajnoki címet szerzett. Közben megromlott a kapcsolata Enzo Ferrarival, a Brabhamhez szerződött, 1979-ben pedig a hátat fordított az egész F1-nek, és teljes mértékben a légitársaságára koncentrált. 1982-ben aztán meggondolta magát, visszatért a McLarennel. Akkoriban elképsztően magas, hárommillió dolláros fizetést kért, de még bizonyítania kellett, hogy újra képes nyerni. Végül igazolta, hogy a hosszú kihagyás nem hagyott nyomott a versenyképességén, és 1984-ben, 35 évesen harmadszor is világbajnoki címet ünnepelhetett.

Yvette Broch

A holland kézilabdázó a Metzcel kétszeres bajnok és egyszeres Francia Kupa-győztes volt, a Győrrel kétszeres BL-győztes, háromszoros magyar bajnok és kétszeres MK-győztes lett, a holland válogatottal világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes volt, 2017-ben All Star-csapattag lett a vb-n, majd 2018-ban kimerültségre hivatkozva bejelentette, hogy szünetelteti a pályafutását. Jó hosszú ideig pihent, de megérte. Egy évet játszott a Metzben, majd a CSM Bucuresti-hez szerződött, amellyel Román Kupát nyert. Ismét az ETO játékosa lett 2022-ben, és a győriekkel a negyedik magyar bajnoki címét és a harmadik BL-győzelmét is megszerezte. 2024-ben hagyott fel végleg a játékkal.