Téli olimpia: a 41 éves Vonn szakadt keresztszalaggal is 120 fölötti tempóval száguldott

ZSOLDOS BARNAZSOLDOS BARNA
2026.02.06. 15:47
Lindsey Vonn (Fotó: Getty Images)
A nők pénteki lesiklóedzésén Lindsey Vonn bebizonyította, hogy szakadt keresztszalaggal is képes a legjobbak szintjét hozni. A leggyorsabb Jacqueline Wilestól 1.39 másodperccel lemaradva a 11. idővel végzett.

Miután Lindsey Vonn kedden bejelentette, hogy múlt pénteki keresztszalag-szakadása ellenére is részt akar venni az olimpiai versenyeken, mindenki tűkön ülve várta a nők első lesiklóedzését, vajon tényleg képes lesz-e megvalósítani tervét. A rossz időjárás miatt az első tréninget törölni kellett, de a 41 éves klasszis addig is teljes gőzzel készült.

A közösségi médiában megosztott videói alapján teljes intenzitású edzésmunkát végzett, maximálisan terhelve sérült térdét, sőt, nagy súllyal guggolásokat is végzett. Már ebből látszott, hogy az erős rögzítésnek köszönhetően megfelelően tudja stabilizálni az ízületet, és ez pénteken a pályán is kiderült. Noha köd miatt meg kellett szakítani az edzést, így Vonn is hosszú várakozásra kényszerült, amikor végre kitisztult az idő, ugyanúgy száguldott az olimpiai lejtőn, mintha mi se történt volna.

Az amerikai sztár nem óvatoskodott, látszott, hogy tényleg ki akarja tapogatni határait, és bár a szakértők szerint a jobb fordulókat nem támadta igazán agresszíven, sokatmondó, hogy csúcssebessége meghaladta a 120 km/órát. Végig nagyon stabil menetet teljesítve csak az utolsó szektorban vesztett több időt, ám a leggyorsabb Jacqueline Wilestól így is csupán 1.39 másodperccel maradt el. Ez a 11. időt jelenti, de az előtte végző Kajsa Vickhoff Lie és Kira Weidle-Winkelmann egyaránt kaput tévesztett.

Akárhogy is, Vonn pénteken bebizonyította, hogy súlyosan sérült térde alkalmas a legmagasabb szintű versenyzésre, így ha a szombati edzésen is minden jól alakul, akkor a vasárnapi versenyen ott lesz a rajtban – a top tízes eredmény reális esélyével.

 

