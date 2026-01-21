Nemzeti Sportrádió

Az IIHF fenntartja az orosz hokiválogatottakkal szembeni szankciókat

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.21. 22:14
Oroszország orosz-ukrán háború szankciók orosz jégkorong-válogatott
A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) fenntartotta az orosz válogatottakkal szembeni szankciókat, amelyekkel kizárta őket a versenyekből – írta szerda este a TASZSZ a The Athleticre hivatkozva azt követően, hogy a nap folyamán megtartották az IIHF Tanácsa ülését.

A sportági világszövetség 2022 februárjától, az ukrajnai totális háború kitörését követően eltiltotta Oroszország és a konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország válogatottjait és klubjait a nemzetközi hokiéletből.

Tavaly decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt javasolta a nemzetközi sportszövetségeknek, engedélyezzék az orosz és fehérorosz juniorcsapatok számára, hogy a zászlajuk és himnuszuk alatt versenyezzenek, a felnőttcsapatok esetében azonban továbbra sem adott szabad utat.

 

