Az IIHF fenntartja az orosz hokiválogatottakkal szembeni szankciókat

A sportági világszövetség 2022 februárjától, az ukrajnai totális háború kitörését követően eltiltotta Oroszország és a konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország válogatottjait és klubjait a nemzetközi hokiéletből.

Tavaly decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt javasolta a nemzetközi sportszövetségeknek, engedélyezzék az orosz és fehérorosz juniorcsapatok számára, hogy a zászlajuk és himnuszuk alatt versenyezzenek, a felnőttcsapatok esetében azonban továbbra sem adott szabad utat.