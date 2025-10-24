Alpesisí-vk: Shiffrin újabb rekordokat dönthet

Nemcsak a két tavalyi győztes, az olasz Federica Brignone és a norvég Aleksander Steen Olsen hiányzik majd az alpesisí-világkupa olimpiai szezonjának első viadaláról, hanem a nyolc összetett vk-sikerével csúcstartó, osztrák születésű, de már holland színekben versenyző Marcel Hirscher sem épült még fel a decemberi sérüléséből azok után, hogy öt év kihagyást követően visszatért a lejtőkre. A férfiaknál a norvég Aleksander Aamodt Kilde és a francia Cyprien Sarrazin sem gyógyult meg, a nőknél pedig a szintén olasz Marta Bassino és a műlesiklás szlovák olimpiai bajnoka, Petra Vlhová hagyja még ki a 2025–2026-os vk első megméretését.

A nőknél a legnagyobb favorit összetettben egyértelműen az amerikai Mikaela Shiffrin, aki újabb rekordokra tör az új szezonban. A 101 futamgyőzelmével az örökrangsor élén álló sztár lenne az első síző, aki egy szakágban kilencszer hódítja el a pontverseny első helyezettjének járó kristálygömböt, amennyiben műlesiklásban ismét első lesz 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2023 és 2024 után. Hatodik összetettbeli diadalával pedig utolérné az 1970-es évek sztárját, az osztrák Annemarie Moser-Pröllt, aki e tekintetben rekorder a nők között. Shiffrin legnagyobb kihívója az összetettben legutóbb második svájci Lara Gut-Behrami lehet, aki bejelentette, hogy a most kezdődő lesz profi pályafutása utolsó idénye.

A női mezőnyt színesíti még egy másik amerikai sztár, Lindsey Vonn, aki Hirscherhez hasonlóan tavaly tért vissza és a márciusi szezonzárón már dobogós helyezése is volt. A 41 éves síző nem titkolt célja, hogy a cortinai téli olimpián gazdagítsa egy arany- és két bronzéremből álló ötkarikás medáliagyűjteményét.

A férfiaknál talán még egyértelműbb, hogy a svájci Marco Odermatt a legnagyobb favorit, ugyanis 2022 óta jószerivel megszorítani se nagyon tudták a riválisok. Fölényéről mindent elárul, hogy az elmúlt négy idényben 41 diadalt aratott. Amennyiben érvényesíti a papírformát, Hirscher és a luxemburgi Marc Girardelli után harmadikként lesz legalább öt összetett vk-győzelme, ráadásul Hirschert követően másodikként érheti el ezt megszakítás nélkül.

Söldenben szombaton a nők, vasárnap a férfiak nyitják a vk-sorozatot, amely 37, illetve 38 viadalból áll. Mindkét nemnél a futamok jelentős része Európában lesz, csak november végén, december elején két hétvégét versenyeznek a tengerentúlon. A szezon márciusban Norvégiában zárul.