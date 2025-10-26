Alpesisí-vk: hiába a rossz idő, Odermatt ezúttal is verhetetlen volt

Vasárnap a férfiak számára is megkezdődött a 2025–2026-os alpesisí-világkupa, a söldeni szezonnyitó óriás-műlesiklást azonban jelentősen befolyásolta az időjárás. Az erős szél miatt az eredeti rajtnál lejjebbről startoltak a sízők, emiatt pedig elég furcsa dinamikája lett a versenynek. A második futamot ráadásul egy órával el kellett tolni, és így is elég nehéz látási viszonyok uralkodtak a pályán.

A győzelmet Marco Odermatt szerezte meg, akinek ez volt a 46. sikere a világkupában. Az első futam után még csak egy századmásodperc előnnyel vezetett a szakági és összetett világkupa-címvédő az összetett szempontjából egyik legfontosabb riválisával, Marco Schwarzcal szemben, ám az osztrák a második futam utolsó szakaszán nagyon lelassult, így Odermattnak elég volt a győzelemhez egy kevésbé kiemelkedő sízés is.

Schwarz lett a második, aki most először állhatott dobogóra azt követően, hogy szűk két évvel ezelőtt súlyos térdsérülést szenvedett. A harmadik helyen a norvég Atle Lie McGrath végzett, mindössze három századdal elmaradva Schwarztól.

A világkupa a férfiak számára három hét múlva folytatódik a finnországi Leviben, ahol műlesiklóversenyt rendeznek.