Nemzeti Sportrádió

Alpesisí-vk: hiába a rossz idő, Odermatt ezúttal is verhetetlen volt

Vágólapra másolva!
2025.10.26. 15:54
Marco Odermatt nyerte meg az idény első világkupafutamát (Fotó: Getty Images)
Címkék
alpesisí-világkupa Marco Schwarz Atle Lie McGrath óriás-műlesiklás Marco Odermatt
A várakozásoknak megfelelően a svájci Marco Odermatt nyerte meg a férfi alpesisí-világkupa nyitó viadalát, a söldeni óriásműlesikló-futamon az osztrák Marco Schwarz végzett a második helyen, a harmadik oedig a norvég Atle Lie McGrath lett.

Vasárnap a férfiak számára is megkezdődött a 2025–2026-os alpesisí-világkupa, a söldeni szezonnyitó óriás-műlesiklást azonban jelentősen befolyásolta az időjárás. Az erős szél miatt az eredeti rajtnál lejjebbről startoltak a sízők, emiatt pedig elég furcsa dinamikája lett a versenynek. A második futamot ráadásul egy órával el kellett tolni, és így is elég nehéz látási viszonyok uralkodtak a pályán.

A győzelmet Marco Odermatt szerezte meg, akinek ez volt a 46. sikere a világkupában. Az első futam után még csak egy századmásodperc előnnyel vezetett a szakági és összetett világkupa-címvédő az összetett szempontjából egyik legfontosabb riválisával, Marco Schwarzcal szemben, ám az osztrák a második futam utolsó szakaszán nagyon lelassult, így Odermattnak elég volt a győzelemhez egy kevésbé kiemelkedő sízés is.

Schwarz lett a második, aki most először állhatott dobogóra azt követően, hogy szűk két évvel ezelőtt súlyos térdsérülést szenvedett. A harmadik helyen a norvég Atle Lie McGrath végzett, mindössze három századdal elmaradva Schwarztól.

A világkupa a férfiak számára három hét múlva folytatódik a finnországi Leviben, ahol műlesiklóversenyt rendeznek.

 

alpesisí-világkupa Marco Schwarz Atle Lie McGrath óriás-műlesiklás Marco Odermatt
Legfrissebb hírek

Alpesisí-vk: Shiffrin újabb rekordokat dönthet

Téli sportok
2025.10.24. 15:57

Svájci dupla a férfi óriás-műlesiklóknál

Téli sportok
2025.03.26. 22:01

Alpesisí-vk: Odermatt sorozatban negyedszer nyert összetettben

Téli sportok
2025.03.15. 18:18

Bombameglepetés: osztrák siker férfi óriás-műlesiklásban az alpesisí-vb-n

Téli sportok
2025.02.14. 15:25

Alpesisí-vb: Ury Bálint az 52. helyről várja a második futamot óriás-műlesiklásban

Téli sportok
2025.02.14. 12:08

Ury Bálint indulhat pénteken óriás-műlesiklásban az alpesísí-vb-n

Téli sportok
2025.02.13. 18:34

Alpesisí-vb: olasz győzelem női óriás-műlesiklásban

Téli sportok
2025.02.13. 14:41

Alpesisí-vb: Mikaela Shiffrin nem indul óriás-műlesiklásban

Téli sportok
2025.02.10. 12:36
Ezek is érdekelhetik