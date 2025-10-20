Rövid pályás gyorskorcsolya: kanadai dominancia a második montreali wt-viadalon

Magyar szereplője már nem volt a world tour-sorozat második állomásának vasárnapján a döntős programban, hiszen a pénteki selejtezőkben búcsúztak és a vasárnapi reményfutamokban nem sikerült visszajutniuk a legjobbak közé.

Sajnos ennél van rosszabb hír is a magyar csapat háza tájáról: Moon Wonjun szombaton hatalmasat esett, s bár szerette volna folytatni a versenyt, az orvosok nem engedték, így ezer méteren vasárnap nem állhatott fel a rajtkőre.

William Dandjinou a szombati 500 és 1500 első helye után vasárnap ezer méteren is a leggyorsabb volt – a nőknél vasárnap nem született hazai győzelem egyéniben (szombaton Courtney Sarault győzött 1000 méteren), 500-on holland, 1500 méteren dél-koreai sikert láthatott a montreali közönség.

A world tour-sorozat november 20. és 23. között Gdanskban folytatódik egy héttel később pedig Dordrechtben zárul – a kvalifikációs szabályok értelmében a négy állomás három legjobb eredménye kerül be a „zsákba”: a milánói olimpián ezerötszázon 36-36, ezer és ötszáz méteren 32-32 korcsolyázó léphet jégre, nyolc férfi és nyolc női csapat szerez kvótát, vegyes váltóban pedig 12 ország nevezhet (ennek feltétele, hogy az adott országnak legyen 2-2 egyéni indulója).

WORLD TOUR-SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, Montreal

Férfiak

500 méter: 1. William Dandjinou (kanadai) 40.061, 2. Liu Shaoang (kínai) 40.364, 3. Szun Long (kínai) 40.251, …33. Jászapáti Péter, …35. Moon Wonjun, …56. Tiborcz Dániel

1000 méter: William Dandjinou 1:25.417, 2. Steven Dubois (kanadai) 1:25.465, 3. Hvang Tae Heon (dél-koreai) 1:25.587, …23. Jászapáti Péter, …26. Moon Wonjun, …36. Nógrádi Bence

1500 méter: 1. William Dandjinou 2:13.217, 2. Mijata Sogo (japán) 2:13.405, 3. Steven Dubois 2:13.575, …25. Moon Wonjun, …29. Jászapáti Péter, …37. Nógrádi Bence

Váltó (5000 méter): 1. Kanada 6:49.528, 2. Olaszország 6:48.917, 3. Hollandia 6:56.840, …11. Magyarország (Jászapáti Péter, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel)

Nők

500 méter: 1. Xandra Velzebouer (holland) 42.258, 2. Courtney Sarault (kanadai) 42.326, 3. Kristen Santos-Griswold (amerikai) 42.439, …25. Somogyi Barbara, …32. Kónya Zsófia, …44. Végi Diána Laura

1000 méter: 1. Courtney Sarault 1:27.896, 2. Cson Min Dzseong (dél-koreai) 1:28.165, 3. Xandra Velzebouer 1:28.235, …13. Somodi Maja, …23. Sziliczei-Német Rebeka, …31. Bácskai Sára Luca

1500 méter: 1. Cson Min Dzseong (dél-koreai) 2:17.399, 2. Corinne Stoddard (amerikai) 2:17.516, 3. Kristen Santos-Griswold 2:17.669, …24. Somodi Maja, ..27. Bácskai Sára Luca, …29. Sziliczei-Német Rebeka

Váltó (3000 méter): 1. Kanada 4:07.341, 2. Dél-Korea 4:07.517, 3. Japán 4:10.081, …11. Magyarország (Sziliczei-Német Rebeka, Somodi Maja, Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca)

Vegyes váltó (2000 méter): 1. Hollandia 2:37.758, 2. Kanada 2:38.158, 3. Lengyelország 2:38.503, …10. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Somogyi Barbara, Végi Diána Laura, Jászapáti Péter, Moon Wonjun, Csizmadia Márk, Major Dominik)