Rövid pályás gyorskorcsolya: nehéz helyzetből rajtol a női váltó

Mintha átok sújtaná a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatottat…

Odáig már nem is mennénk vissza, hogy a két ász, Liu Shaolin és Liu Shaoang a pekingi olimpia után országot váltott és immár kínai színekben látjuk őket a jégen, ám azóta sem sütött ki a nap a csapat fölött, pedig úgy tűnt, az előző szezonra némiképp összerázódott a társaság, ráadásul volt egy kifejezetten erős korcsolyázónk Jászapáti Petra személyében – ő az egyéni Európa-bajnoki címig is eljutott (többek között…) idén januárban, aztán előbb jött a vállsérülés és -műtét, majd miután ebből felállt a csapat legjobbja, a nyári felkészülés során elszakadt a bal térdének elülső keresztszalagja.

És még mindig nincs vége a rossz sorozatnak…

Merthogy az amerikai női váltó az előző szezonban sérülések miatt többször nem indult a world tour sorozatban, így hátrább csúszott a világranglistán – naná, hogy a négyes kalapból őket sorsolták a mieink mellé a kvalifikációs sorozat első két versenyén. Meg a hollandokat és a dél-koreaiakat…

„Az előző szezonban hibáztunk mi is, tehát ebben a sorsolásban benne vagyunk mi is, de azért ha azt nézem, hogy az amerikaiak helyett kaphattuk volna az ukránokat vagy a franciákat is, akkor egyértelműen kijelenthetjük, hogy pechesek voltunk” – mondta Knoch Viktor, a pjongcsangi csoda egyik hőse, aki már jó ideje Nicky Gooch vezetőedző mellett dolgozik a válogatottnál.

És a „pechesek voltunk” kitételt immár jelen időben is rögzíthetjük, hiszen bár azt reméltük, hogy a kvalifikációs sorozat második állomásának gyengébb szereplése talán egy némiképp kedvezőbb negyeddöntős futamot hoz a női váltónknak, nem így történt: Dél-Korea és az Egyesült Államok maradt, Hollandia helyett meg jött Olaszország, miközben például van olyan futam, amelyikben a lengyelek, a franciák és a japánok futnak együtt…

„Ez a legrosszabb: nekünk nem azokkal kell küzdenünk, akikkel harcban vagyunk a kvótás helyekért – jegyezte meg az olimpiai bajnok. – Nem ki-ki meccs zajlik, hanem tulajdonképpen már a rajt előtt kedvezőbb helyzetbe kerül az, akinek szerencsésebb a sorsolása. Kesereghetünk, de ettől még nem változik a helyzet, ezt kellene valahogy jól megoldani: bátran kell korcsolyázni, és hibára kell késztetni a többieket. Mindez azt jelenti, hogy nem a negyedik helyen kell korcsolyázni, hanem megpróbálni minél többet a vetélytársak előtt lenni, hogy nekik kelljen előzniük, mert abban benne van a hiba lehetősége.”

A női váltónk helyzete tehát továbbra sem könnyű – hogy e tekintetben lesz-e változás, azt már csütörtökön látni fogjuk, hiszen a szám negyeddöntős futamait az első nap délutánján rendezik.

A férfiváltónkra szintén nagyon nehéz feladat vár, de tőlük előzetesen sem feltétlenül reméltük a kvótát, a vegyes csapatunk viszont jelenleg kijutó helyen áll, ezt Gdanskban is megtarthatja.

És persze ne feledjük az egyéni számokat sem, már csak azért sem, mert például a vegyes váltó olimpiai indulásához nemcsak az kell, hogy a mieink ott legyenek a legjobb tizenkettőben, feltétel még, hogy legyen két-két női és férfikvóta.

„Egyéni kvótákban nem állunk rosszul az első két verseny után – folytatta Knoch Viktor. – Kicsit persze csalóka a kép kívülről nézve, hiszen alig-alig értünk oda a döntős programra Montrealban, ám ezúttal nem ez volt a legfontosabb: a kvóták harmada nem a negyed- és elődöntőben jégre lépők között talál gazdára. Emellett főleg a férfimezőny rendkívül kiegyenlített és kifejezetten erős, nem egyszer láttunk arra példát, hogy egy korábbi világbajnok nem tudta beverekedni magát a legjobbak közé.”

Knoch Viktor elmondta, a csapatból mindenki egészséges, ez tehát jó hír, ahogyan azt is annak vehetjük, hogy nem érződik a öltözőben semmiféle túlzott feszültség – Gdanskban csütörtökön és pénteken a selejtezőket rendezik meg, szombaton és vasárnap pedig jönnek a negyed-, az elődöntők és a finálék.