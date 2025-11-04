Milánó 2026: bemutatták a magyar csapat téli olimpiai ruházatát – fotók

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kedden a honlapján számolt be arról, hogy a Team Hungary-ruhákat elsőként a rövid pályás gyorskorcsolyázók ölthették magukra.

A márka 12 olimpiai, illetve paralimpiai csapat számára tervezett egyedi kollekciót – köztük van a magyar is. A 700 darabból álló ruházat a nyitóünnepségtől a versenyeken át egészen az éremosztókig kíséri végig a sportolókat.

„Kiváltság olyan versenyzők számára tervezni, akik a világ legnagyobb téli sporteseményén képviselik hazájukat. Az volt a célunk, hogy olyan kollekciót alkossunk, amely nemcsak kiszolgálja a sportolókat a legextrémebb körülmények között, hanem megmutatja a játékok különleges szellemiségét és minden nemzet egyedi karakterét” – nyilatkozta Jacqueline King, az adidas Specialist Sports tervezési igazgatója.