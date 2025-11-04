Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: bemutatták a magyar csapat téli olimpiai ruházatát – fotók

Vágólapra másolva!
2025.11.04. 12:40
null
Bemutatták a magyar csapat téli olimpiai ruházatát (Fotó: MOB/Nagy-Weiner Attila)
Címkék
téli olimpia Milánó 2026 MOB
Az adidas kedden bemutatta a milánói-cortinai téli olimpiai és paralimpiai játékokra készülő magyar csapat hivatalos ruházatát.

 

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kedden a honlapján számolt be arról, hogy a Team Hungary-ruhákat elsőként a rövid pályás gyorskorcsolyázók ölthették magukra.

A márka 12 olimpiai, illetve paralimpiai csapat számára tervezett egyedi kollekciót – köztük van a magyar is. A 700 darabból álló ruházat a nyitóünnepségtől a versenyeken át egészen az éremosztókig kíséri végig a sportolókat.

Kiváltság olyan versenyzők számára tervezni, akik a világ legnagyobb téli sporteseményén képviselik hazájukat. Az volt a célunk, hogy olyan kollekciót alkossunk, amely nemcsak kiszolgálja a sportolókat a legextrémebb körülmények között, hanem megmutatja a játékok különleges szellemiségét és minden nemzet egyedi karakterét” – nyilatkozta Jacqueline King, az adidas Specialist Sports tervezési igazgatója.

(Fotó: MOB/Nagy-Weiner Attila)

 

 

téli olimpia Milánó 2026 MOB
Legfrissebb hírek

Különleges ötkarikás jubileum

Egyéb egyéni
Tegnap, 7:52

Mégis reménykedhetnek a milánói indulásban az orosz szánkósok

Téli sportok
2025.10.31. 18:18

Milánó 2026: a házigazda olaszok legalább 19 érmet szeretnének nyerni

Téli sportok
2025.10.29. 17:23

Pizzasütéssel hangolódtak az olimpiára a téli sportágak képviselői

Téli sportok
2025.10.29. 17:19

Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék 

Téli sportok
2025.10.29. 07:20

A lámpagyújtogató – Kovács Erika jegyzete

Téli sportok
2025.10.29. 07:20

Az elhunyt olimpiai bajnokokra emlékezett a MOB

Egyéb egyéni
2025.10.28. 13:40

Lábát törte az olaszok világbajnoka, kihagyja a téli olimpiát

Téli sportok
2025.10.23. 15:07
Ezek is érdekelhetik