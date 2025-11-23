Alpesisí-vk: Tóth Zita kiesett Gurglban, Shiffrin nyert

Tóth Zita az első futamban bukott és kiesett az alpesi sízők világkupasorozatának vasárnapi műlesikló-versenyén, az ausztriai Gurglban.
A Vasas SC sportolója azért bukott, mert lécével megbotlott az egyik kapu tövében és elveszítette az egyensúlyát.
A februári, milánói-cortinai olimpiára készülő Tóth múlt szombaton a 25. helyen végzett a finnországi Leviben, ezzel először jutott a második futamba, vagyis első alkalommal szerzett pontokat (hatot) a vk-sorozatban.
A szakág „királynőjének” tartott amerikai Mikaela Shiffrin ezúttal is legyőzhetetlennek bizonyult, így a 103. sikerét ünnepelhette a vk-sorozatban. Mögötte 1.23 másodperces lemaradással az albán Lara Colturi lett a második, 1.41 másodperces hátránnyal pedig a svájci Camille Rast a harmadik.
