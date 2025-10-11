Rövid pályás gyorskorcsolya: Somodi Maja az elődöntőben folytathatja 1500 méteren Montrealban

Somodi Maja nevét régóta hallani a rövid pályás gyorskorcsolyázók körében, aztán valamivel többen figyelhettek fel rá, amikor tavaly 1500 méteren (és a csapattal) junior-világbajnok lett.

Hogy mennyire jó korcsolyázó, azt pénteken, a montreali world tour sorozat első állomásának második napján is láthattuk, hiszen már-már „magától értetődően” tapadt Kim Gillire (csak emlékeztetőül: a dél-koreai tavaly ezen, vagyis a leghosszabb távon aranyat nyert a rotterdami világbajnokságon), ők ketten meg is léptek a negyeddöntős futam másik négy indulójától – mindketten elődöntőbe jutottak.

Magyar szempontból azt viszont nem volt igazán jó látni, hogy mind Bácskai Sára Luca, mind Sziliczei-Német Rebeka minimális különbséggel szorult a harmadik helyre ezen a távon a negyeddöntős futamában – a reményfutamokban még csatlakozhatnak az elődöntős korcsolyázókhoz.

Ötszáz méteren a selejtezőket, előfutamokat, majd a reményfutamok első körét a Kónya Zsófia, Somogyi Barbara, Végi Diána Laura magyar trióból csak Somogyi „élte túl” – a férfiak ezerméteres viadalában viszont a reményfutamok első köréből mind a három magyar (Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Moon Wonjun) továbbjutott.

Az olimpiai kvalifikáció miatt a váltóversenyeken az A- és B-döntők mellett megrendezik a rangsoroló futamokat is, hogy az „alsóbb régió” helyezési pontszámait is kioszthassák – ennek a végső elszámolásnál lesz jelentősége.

Férfiváltónknak Dél-Korea és Hollandia túl nagy falatnak bizonyult a pénteki negyeddöntőben, de mert a törököket „megfogták” a mieink, jégre léptek ebben a bizonyos rangsoroló futamban is, azt pedig megnyerték az amerikaiak, a németek és a lengyelek előtt, így a kilencedik helyen végeztek – ha a versenyszám két elődöntőjében, B-, majd A-döntőjében netán sárga lapos kizárás történne, az a mieink előrelépését hozná magával.

A vegyes váltók rangsoroló futamát a kazahok nyerték Magyarország, Németország és Horvátország előtt, így a mieink a tizedik helyet szerezték meg összesítésben.









