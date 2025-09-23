Milánó 2026: öten pályáznak az egyetlen magyar férfi alpesisí kvótára

Csák Levente, a Magyar Síszövetség elnöke beszélt erről az M1 aktuális csatornának bő négy hónappal a milánói-cortinai téli játékok megnyitóünnepsége előtt.

„Az olimpián speciális szabályok érvényesek, vagyis nem tudjuk megosztani a különböző versenyszámokat a különböző versenyzőink között. A jelenlegi állás szerint északi síben két-két, alpesiben egy-egy férfi és női kvótánk van” – emlékeztetett az elnök.

A férfi alpesi sízők között Úry Bálint és Leitgeb Richárd a legesélyesebb az egyetlen magyar kvótára, de a síszövetség vezetője hozzátette, hogy Bányai Attila, Trunk Tamás és Kékesi Márton is beleszólhat még az indulási jog kiharcolásába, majd elmondta, milyen eredménnyel lenne elégedett az olimpián.

„A világbajnokságon elérthez hasonló, vagy picivel jobb eredményben reménykedem. Alpesi számban a legjobb harminc között, míg északiban a harminc és negyven között végezni szép eredmény lenne” – mondta.

A másfél éve tartó kvótaszerző időszak januárban fejeződik be, s az összesített eredmények, vagyis a műlesiklásban és az óriás-műlesiklásban nyújtott teljesítmények alapján egyelőre Úry Bálint áll a legkedvezőbb helyen.

„Az ausztráliai és az új-zélandi versenyeimen is jól teljesítettem, szóval jó formában érzem magam” – mondta ugyancsak az M1-nek nyilatkozva a 21 éves Úry Bálint.

A nőknél Tóth Zita már biztosította részvételét a Milánóban és Cortina d'Ampezzóban sorra kerülő ötkarikás játékokra, miként a sífutók közül Kónya Ádám, Büki Ádám, Pónya Sára és Laczkó Lara is. Négy magyar sífutó legutóbb 2002-ben az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben rendezett téli olimpián indult.