Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: hetedik lett a ritmustáncban a magyar jégtáncos páros

Vágólapra másolva!
2025.09.19. 11:12
null
Ignateva Marija és Szemko Danijil (Fotó: Getty Images)
Címkék
Szemko Danilij Milánó 2026 Ignateva Marija
A hetedik helyen végzett a ritmustáncban az Ignateva Marija és Szemko Danijil Lenyidovics jégtáncos páros a műkorcsolyázók pekingi olimpiai pótkvalifikációs versenyén.

Jégtáncban négy indulási jogot osztanak a kínai fővárosban a jövő évi milánói-cortinai téli játékokra. Az orosz és ukrán születésű jégtáncosok alkotta magyar kettős ritmustánca változott a korábbihoz képest, mert az új idényben a kilencvenes évek kerülnek a középpontba. A pénteki nyitó napon a magyar páros 64.58 pontot kapott a produkciójára, a negyedik helyezett Josida Utana, Morita Maszaja japán kettős 69.14-et érdemelt ki. Az élen az Allison Reed, Saulius Ambrulevicius litván páros áll 80.95 ponttal a 19 duót felvonultató mezőnyben.

A kűrök bemutatására vasárnap kerül sor. A Barbara Fusar-Poli irányításával Milánóban készülő Ignateva, Szemko duó megtartotta a korábbi programját, így csak azt kellett tovább csiszolni és finomítani. Ez akár előny is lehet a számára, mivel az előző idény után új kűrt összeállítani és megtanulni nem biztos, hogy kifizetődő lett volna az idő rövidsége miatt.

A férfiaknál is van magyar érdekeltség, Vlasenko Aleksandrtól azonban nagy bravúr lenne, ha a 27 fős mezőnyben megkaparintaná az öt megszerezhető kvóta egyikét. Vele szemben sokkal inkább az az elvárás, hogy két tiszta programot fusson Kínában. A rövidprogram szombaton lesz, a kűr pedig vasárnap.

A nőknél nincs magyar induló, míg a párosoknál a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó már megszerezte a kvótát a világbajnoki nyolcadik helyével.

 

Szemko Danilij Milánó 2026 Ignateva Marija
Legfrissebb hírek

A MOB főtitkára szerint 14 magyar indulása várható a téli olimpián

Téli sportok
2025.09.09. 09:57

A munkálatok a tervezett ütemben haladnak a milánói téli olimpiára

Téli sportok
2025.09.01. 10:35

Az orosz és fehérorosz biatlonosok nem indulhatnak a téli olimpián

Téli sportok
2025.08.31. 10:38

Rövid pályás gyorskorcsolya: sikeres műtéten esett át Jászapáti Petra

Téli sportok
2025.07.28. 19:53

Rövid pályás gyorskorcsolya: Jászapáti Petra megsérült, nem lesz ott az olimpián

Téli sportok
2025.07.28. 10:02

„Meg fogjuk védeni sportolóink jogait” – a CAS-hoz fordul az Orosz Szánkószövetség

Egyéb egyéni
2025.07.17. 10:46

Milánó 2026: bemutatták az érmeket

Téli sportok
2025.07.15. 20:01

Milánó 2026: megszületett a végleges megállapodás az NHL-játékosok szerepléséről

Jégkorong
2025.07.02. 19:14
Ezek is érdekelhetik