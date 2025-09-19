Milánó 2026: hetedik lett a ritmustáncban a magyar jégtáncos páros

Jégtáncban négy indulási jogot osztanak a kínai fővárosban a jövő évi milánói-cortinai téli játékokra. Az orosz és ukrán születésű jégtáncosok alkotta magyar kettős ritmustánca változott a korábbihoz képest, mert az új idényben a kilencvenes évek kerülnek a középpontba. A pénteki nyitó napon a magyar páros 64.58 pontot kapott a produkciójára, a negyedik helyezett Josida Utana, Morita Maszaja japán kettős 69.14-et érdemelt ki. Az élen az Allison Reed, Saulius Ambrulevicius litván páros áll 80.95 ponttal a 19 duót felvonultató mezőnyben.

A kűrök bemutatására vasárnap kerül sor. A Barbara Fusar-Poli irányításával Milánóban készülő Ignateva, Szemko duó megtartotta a korábbi programját, így csak azt kellett tovább csiszolni és finomítani. Ez akár előny is lehet a számára, mivel az előző idény után új kűrt összeállítani és megtanulni nem biztos, hogy kifizetődő lett volna az idő rövidsége miatt.

A férfiaknál is van magyar érdekeltség, Vlasenko Aleksandrtól azonban nagy bravúr lenne, ha a 27 fős mezőnyben megkaparintaná az öt megszerezhető kvóta egyikét. Vele szemben sokkal inkább az az elvárás, hogy két tiszta programot fusson Kínában. A rövidprogram szombaton lesz, a kűr pedig vasárnap.

A nőknél nincs magyar induló, míg a párosoknál a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó már megszerezte a kvótát a világbajnoki nyolcadik helyével.