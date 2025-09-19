Dopping miatt módosult három sílövőszám olimpiai sorrendje

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó testülete a vérdoppingoláson ért Usztyugov kizárása miatt a 2010-es vancouveri 15 kilométeres tömegrajtos viadal és a férfi váltó, valamint a 2014-es szocsi játékok férfi váltó számának végeredményét írta át.

A kanadai városban Usztyugov nyert a francia Martin Fourcade előtt. Így aztán most utóbbi mondhatja el magáról, hogy győzött, és hatodik olimpiai bajnoki címét szerezte meg. A második helyre a szlovák Pavol Hurajt, a harmadikra az osztrák Christoph Sumann jött fel.

Az orosz biatlonos Vancouverben harmadik lett a váltóval, kizárásával a bronzérem a svédekhez került.

Szocsiban az orosz férfi váltó diadalmaskodott, ám Usztyugov vérdoppingolása miatt az aranyérmet végül a németek kapták, az új második helyezett az osztrák négyes lett, a harmadik helyre a norvégok jöttek fel. Az eddig is csúcstartó, legendás Ole Einar Björndalen így megszerezte a férfi téli olimpikonok között rekordnak számító 14. ötkarikás medálját.