Nemzeti Sportrádió

Dopping miatt módosult három sílövőszám olimpiai sorrendje

Vágólapra másolva!
2025.09.19. 18:33
Jegvenyij Usztyugov (balról a második) doppingolása miatt bukta 2014-es aranyérmét az orosz biatlonváltó (Fotó: Getty Images)
Címkék
biatlon téli olimpia Jevgenyij Usztjugov sílövészet dopping
Az orosz Jevgenyij Usztyugov doppingolása miatt módosult három olimpiai sílövőszám dobogós sorrendje.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó testülete a vérdoppingoláson ért Usztyugov kizárása miatt a 2010-es vancouveri 15 kilométeres tömegrajtos viadal és a férfi váltó, valamint a 2014-es szocsi játékok férfi váltó számának végeredményét írta át.

A kanadai városban Usztyugov nyert a francia Martin Fourcade előtt. Így aztán most utóbbi mondhatja el magáról, hogy győzött, és hatodik olimpiai bajnoki címét szerezte meg. A második helyre a szlovák Pavol Hurajt, a harmadikra az osztrák Christoph Sumann jött fel.

Az orosz biatlonos Vancouverben harmadik lett a váltóval, kizárásával a bronzérem a svédekhez került.

Szocsiban az orosz férfi váltó diadalmaskodott, ám Usztyugov vérdoppingolása miatt az aranyérmet végül a németek kapták, az új második helyezett az osztrák négyes lett, a harmadik helyre a norvégok jöttek fel. Az eddig is csúcstartó, legendás Ole Einar Björndalen így megszerezte a férfi téli olimpikonok között rekordnak számító 14. ötkarikás medálját.

 

biatlon téli olimpia Jevgenyij Usztjugov sílövészet dopping
Legfrissebb hírek

Coventry: Annyira lenyűgöző, hogy kedvet kaptam a téli sportokhoz!

Egyéb egyéni
Tegnap, 19:01

Nem keresik meg a pakisztáni hegyekben elhunyt olimpiai bajnok sílövő holttestét

Téli sportok
2025.09.15. 19:38

A munkálatok a tervezett ütemben haladnak a milánói téli olimpiára

Téli sportok
2025.09.01. 10:35

Az orosz és fehérorosz biatlonosok nem indulhatnak a téli olimpián

Téli sportok
2025.08.31. 10:38

A WADA 280 orosz sportolót büntetett eddig a moszkvai doppinglabor adatai alapján

Egyéb egyéni
2025.08.27. 15:41

Doppingvétség miatt négy évre eltiltották a kétszeres vb-ezüstérmes ukrán atlétát

Atlétika
2025.08.19. 19:09

A kétszeres ötkarikás bajnok legendával készül az olimpiára Lindsey Vonn

Téli sportok
2025.08.06. 16:57

Gyász: elhunyt a pakisztáni hegyekben eltűnt olimpiai bajnok

Téli sportok
2025.07.30. 15:29
Ezek is érdekelhetik