Drámai meccsen játszott döntetlent Litvánia és Csehország a futsal Eb-n

A litvánok nagyon közel álltak a győzelemhez a csehek ellen, hiszen vezettek 3–2-re – ez volt az állás a félidőben is. A második 20 perc során nagyon sokáig nem esett újabb gól. Öt perccel a vége előtt a csehek lehozták a kapusukat, így öt emberrel támadhattak. Úgy tűnt, ez sem elég, ám az utolsó percben, mindössze 35 másodperccel a vége előtt Francisco Mikus megtörte a gólcsendet, és egyenlített. A vége 3–3 lett.

A B-csoport másik meccsén az örmények meglepetésre 2–1-es győzelmet arattak az ukránok felett. Mihran Dermenjan szerezte csapata mindkét gólját. Érdekesség, hogy az örmények az első meccsüket játszották a kontinenstorna történetében.

A magyar válogatott a D-csoportban szerepel Olaszország, Portugália és Lengyelország mellett, első mérkőzését szombaton 17.30-tól vívja a lengyelek ellen.

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, B-csoport (Kaunas)

Örményország–Ukrajna 2–1

Litvánia–Csehország 3–3