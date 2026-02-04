Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: nagy bukás és amerikai elsőség a férfi lesiklók első edzésén

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.04. 14:55
null
Ryan Cochran-Siegle (Fotó: AFP)
A férfi lesiklók szerdai edzésével lezajlott a milánói-cortinai téli olimpia első hivatalos sporteseménye, amin az amerikai Ryan Cochran-Siegle volt a leggyorsabb.

A férfi alpesi sízők versenyeinek helyt adó Stelvio Sícentrumban található a világ egyik legnehezebb és legtechnikásabb lesiklópályája, ami a tudósítások szerint szerdán a szokásosnál kevésbé volt jeges az elmúlt napok havazásai után. A Vallecetta-hegyen 1985-ben megnyitott lejtőn ezúttal a pekingi játékokon szuperóriás-műlesiklásban bronzérmes Cochran-Siegle száguldott a leggyorsabban végig. Az amerikai sportoló 1:56.08 perces idejével 16 századdal előzte meg a hazaiak reménységét, Giovanni Franzonit és négy tizeddel a svájciak favoritját, a pálya második felében már kissé kiengedő Marco Odermattot.

A tréningen komoly bukás is történt: a norvég Fredrik Möller a pálya közepénél esett nagyot, ami után talpra állt, ám láthatóan vállsérülést szenvedett és a pályáról helikopterrel vitték kórházba.

A legendás pályán legutóbb 2024 decemberében, világkupa-állomáson versenyzett a mezőny, s akkor két sízőt kellett kórházba szállítani, egyikükön, a francia Cyprien Sarrazinen agyműtétet kellett végrehajtani.

A lesiklókra még két edzés vár, majd versenyüket – amely a játékok első éremosztó versengése lesz – szombaton 11.30-tól rendezik.

 

