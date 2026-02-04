Milánó 2026: ismét a legjobb három nemzet közé kerülnének a németek

Olaf Tabor, a Német Olimpiai Bizottság versenysportért felelős igazgatója elmondta, hogy egyik versenyzőjük számára sem határoztak meg konkrét célkitűzést, mert azt a sportolók tűzik ki maguk elé. Hozzátette: mivel télisport-nemzetnek tartják magukat, az országok versenyében ismét fel akarnak állni a képzeletbeli dobogóra, és arra törekednek, hogy megint legalább annyi érmet nyerjenek, mint négy évvel ezelőtt Pekingben.

Németország 163 arany-, 154 ezüst- és 118 bronzéremmel a téli olimpiák történetének legeredményesebb nemzete. Eredményeibe egyaránt beleszámolják az NDK, az NSZK és az egyesült német csapat dobogós helyezéseit. Pekingben 12 arany, tíz ezüst és öt bronz – vagyis 27 érem – volt a német mérleg. A küldöttség 2018-ban Pjongcsangban és 2022-ben a kínai fővárosban is a második helyen végzett az éremtáblázaton Norvégia mögött.

Olaf Tabor szerint Franciaország, Hollandia, a házigazda Olaszország és Japán is a német csapat versenytársai közé tartozik majd a milánói-cortinai ötkarikás játékokon, amelyen a téli olimpiák történetének legnépesebb német küldöttsége – 86 női és 99 férfi sportoló – vesz részt.