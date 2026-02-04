A NOB nyitott arra, hogy a jövőben korábban rendezzék a téli olimpiát

A terv az, hogy ebben az esetben a paralimpia lenne februárban a mostani márciusi lebonyolítás helyett.

Az 1964-es innsbrucki játékok óta minden téli olimpiai érmet februárban osztottak ki, s az új időpont megzavarhatja a világkupa-sorozatokat és más téli sporteseményeket.

Karl Stoss, az illetékes NOB-bizottság elnöke azt mondta, az időpont-módosítás ötlete még egyeztetés alatt van, júniusban születhet róla döntés.

A milánói-cortinai téli olimpia pénteken kezdődik és február 22-ig tart, míg a paralimpiát március 6. és 15. között rendezik.

A 2030-as játékoknak a Francia-Alpok ad otthont a tervek szerint február 1. és 17. között, míg a 2034-est Salt Lake Cityben rendezik február 10. és 26. között.