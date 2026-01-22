Yaakobishvili Antal Tenerifén folytatja – hivatalos

A 21 éves belső védő az idény első felét a második vonalban szereplő FC Andorránál töltötte, de csupán öt tétmeccsen jutott szóhoz, így – ahogyan arról már beszámoltunk – várható volt a klubváltása.

A Yaakobishvilit megszerző CD Tenerife jelenleg tízpontos előnnyel vezeti a spanyol harmadosztály első csoportját. Az élen végző együttes automatikusan feljut a másodosztályba, a 2–5. helyezettek osztályozót játszanak.

Érdekesség, hogy a spanyol harmadosztály első csoportjában egy másik magyar játékos, Csenterics Adrián is játszik tavaly nyár óta. A 21 éves kapus az MTK kölcsönjátékosaként a jelenleg 11. helyen álló AD Méridát erősíti és állandó kezdőként már 20 bajnokin szerepelt a most futó idényben.