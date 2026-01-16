Spanyolországon belül válthat klubot Yaakobishvili Antal – sajtóhír

A spanyol ABC sportosztályán publikáló újságíró, Ángel García az X-oldalán osztotta meg, hogy a 21 éves belső védő – aki fél év alatt mindössze öt tétmeccsen jutott szóhoz az FC Andorrában – a harmadosztály 1. csoportját magabiztosan vezető Tenerifénél köthet ki, újfent kölcsönben.

Az információt a Cadena SER és az As is megerősítette – előbbi szerint (egészen pontosan az emletegett spanyol rádió helyi, tenerifei szerkesztősége – a szerk.) a tárgyalások annyira jól haladnak, hogy Yaakobishvili akár már ma megérkezhet a Kanári-szigetekre.

A Tenerife vezetőedzője, Álvaro Cervera csütörtöki sajtótájékoztatóján annyit mondott a lehetséges transzferekről, hogy „három fiatal, magasabb osztálybeli tapasztalattal rendelkező játékos érkezik majd, akik erősítést jelentenek a posztjaikon”, hozzátéve, hogy nem külföldről érkeznek a szóban forgó játékosok.