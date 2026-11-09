Baráth Péter az Olomoucnál kulcsjátékos, a cseh válogatottba is beférne

A Sigmánál ugyanakkor rendszeresen felér a támadásokhoz – elvárják tőle, hogy megfelelő ütemben érkezzen az ellenfél kapuja elé –, ami azért is feküdhet neki, mert utánpótláskorúként támadóként is szerepeltették. Fizikai adottságai, gyorsasága, állóképessége és fejjátéka révén rendre veszélyt jelent a kapura, egyszersmind a védekezőfeladatait is magas színvonalon látja el. A cseh bajnokság intenzív, sok futást és párharcot követelő játékstílusa szintén kedvez neki, hiszen erőnlétben felveszi a versenyt az ellenfeleivel. Úgy fest, a gólok és a gólpasszok lendületet adtak neki, de azért is nézhet ki ennyire jól a játéka, mert a korábbiaknál kezdeményezőbb futballt játszik, miközben a csapat védekezésének is meghatározó szereplője.

Vádlisérüléséből és csuklóműtétjéből párhuzamosan felépülve október 24-én a Zlín otthonában csereként tért vissza, majd a Zbrojovka Brno elleni hazai bajnokit már kezdőként játszotta végig. Utóbbi találkozón két gól előkészítésében kulcsszerepet vállalt: előbb az ellenfél tizenhatosa közelében, majd a félpályánál szerzett labdát, és mindkét akció góllal végződött. Pavel Hapal a találkozót követően külön méltatta agresszivitását, a játékhelyzetek felismerését és párharc­erősségét, kiemelve, hogy olyan tulajdonságokkal segíti a csapatot, amelyek a többi középpályásából hiányoznak.

Játékát nemcsak a klubjánál értékelik – másoknak is szemet szúr. Tartja magát a hír, hogy a Viktoria Plzen érdeklődik iránta, a nyáron pedig a Slavia Praha szerette volna megszerezni, az olomouciak azonban nem akarták helyi rivális­hoz elengedni. Csehországi megítéléséről Michal Kvasnica, az iSport.cz Sigmával foglalkozó szakírója beszélt lapunknak.

„Nem lepődtem meg azon, hogy meghívást kapott a magyar válogatottba – emelte ki Michal Kvasnica. – Hétről hétre ott ülök a lelátón, testközelből látom, milyen teljesítményt nyújt. Baráth Péter a liga egyik legjobb középpályása, védekezésben és támadásban is lenyűgöző. Tetszik, mennyire komplex futballista. Ha a képességeit veszem alapul, beférne a cseh válogatottba is, ráadásul fizikailag is megüti a szintet, ez az egyik legfőbb erénye. Nemigen tudom egyik cseh játékoshoz sem hasonlítani, mert vannak nagyon jó védekező, illetve támadó középpályásaink, de olyan, aki hozzá hasonlóan elöl és hátul is nagyszerűen ellátja a feladatát, nincsen. Talán a saját térfelén vívott egy az egy elleni párharcokban lehetne hatékonyabb, mást azonban nem tudnék kiemelni, mint egyértelműen fejlesztendő területet. A bajnok Slavia nem véletlenül akarta megszerezni, csakhogy a klub nem akarta Danijel Sturm mellett egy másik kulcsemberét is értékesíteni, főleg nem a belső piacon. Amennyire tudom, annak a lehetősége valószínűbb, hogy ha majd továbbáll, másik országban folytatja a pályafutását. Mivel a Sigma körülbelül kétmillió eurót fizetett érte, és szeretne profitálni az üzletből, ötmillió körül saccolom az összeget, amennyiért hajlandó lenne elengedni egyik legjobbját.”

Mindebből kiindulva nem érdemes mérget venni arra, hogy Baráth Péter kitölti a szerződését, ám hogy már a télen klubot vált, arra sincs garancia – nyilván mérlegeli, melyik lehetőség szolgálja leginkább a fejlődését. Az idényét elnézve jó helyen van, Olomoucból is vezet út számára a válogatottba. A nemzeti csapatban jelentős konkurenciával kell megbirkóznia, hiszen Schäfer András, Vitális Milán, Csongvai Áron és Tóth Rajmund is tagja a keretnek. Mindenesetre sokoldalú játéka, fizikai ereje és labdaszerző képessége olyan tulajdonságok, amelyekre Grúzia ellen idegenben, majd Észak-Írország ellen hazai pályán is szükség lehet – utóbbi ellen különösen sokat érhet egy magas, párharcerős futballista a pálya tengelyében.