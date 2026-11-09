Chilei bajnok lett a Colo-Colóval Vozinha, a vb egyik hőse

L. M., MTIL. M., MTI
2026.11.09. 12:34
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Három fordulóval a bajnokság vége előtt már ünnepelhetett a Colo-Colo (Fotó: Facebook/Colo-Colo)
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Vozinha Colo-Colo Arturo Vidal chilei bajnokság
Megnyerte a chilei labdarúgó-bajnokságot a Colo-Colo csapatával Vozinha, aki a Zöld-foki-szigetek kapusaként a nyári világbajnokság egyik sztárja volt.

A negyvenéves hálóőr együttese a hétvégén 2–1-re győzött a CD Nublense otthonában, így három fordulóval a zárás előtt behozhatatlan, tízpontos előnyre tett szert. A találkozó első gólját a Colo-Colo csapatkapitánya, a korábban a Juventusban, a Bayern Münchenben és a Barcelonában is megforduló Arturo Vidal szerezte.

Az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű vb-n Vozinha bravúros védéseivel és küzdőszellemével hívta fel magára a figyelmet – főszerepet vállalt például a későbbi aranyérmes spanyolok elleni 0–0-s döntetlen elérésében a csoportszakaszban.

A kapus a torna után igazolt Portugáliából Chilébe. A Colo-Colo színeiben eddig öt bajnoki mérkőzésen védett és négy gólt kapott.

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A chilei szövetség elismerése jeléül engedélyezte, hogy Vozinha – akinek teljes neve Josimar José Évora Dias – a mezén jól ismert becenevét viselje.

 

Vozinha Colo-Colo Arturo Vidal chilei bajnokság
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