Chilei bajnok lett a Colo-Colóval Vozinha, a vb egyik hőse

A negyvenéves hálóőr együttese a hétvégén 2–1-re győzött a CD Nublense otthonában, így három fordulóval a zárás előtt behozhatatlan, tízpontos előnyre tett szert. A találkozó első gólját a Colo-Colo csapatkapitánya, a korábban a Juventusban, a Bayern Münchenben és a Barcelonában is megforduló Arturo Vidal szerezte.

Az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű vb-n Vozinha bravúros védéseivel és küzdőszellemével hívta fel magára a figyelmet – főszerepet vállalt például a későbbi aranyérmes spanyolok elleni 0–0-s döntetlen elérésében a csoportszakaszban.

A kapus a torna után igazolt Portugáliából Chilébe. A Colo-Colo színeiben eddig öt bajnoki mérkőzésen védett és négy gólt kapott.