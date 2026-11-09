Az Újpest tehetsége a Benficánál járt próbajátékon

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.11.09. 13:04
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Nagy Bence a Benficánál járt (Fotó: facebook.com/nbfootballagency)
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Benfica Újpest FC Nagy Bence
A múlt héten a Benficnál vett részt tesztelésen az Újpest FC 15 éves, korosztályos válogatott tehetsége, Nagy Bence – derül ki a játékost képviselő ügynökség Facebook-bejegyzéséből.

Az NB Football Agency osztotta meg a közösségi oldalán, hogy a 2011-es születésű, 15 éves, U16-os válogatott középpályás, Nagy Bence a múlt héten a portugál Benficánál járt próbajátkon.

„Nagy Bencét nyáron közvetítettük Debrecenből Újpestre, ahol rögtön olyan teljesítményt tudott nyújtani, hogy bekerült az U16-os válogatottba – nyilatkozta a Nemzeti Sport Online megkeresésére a tehetség menedzsere, Nánási Balázs. – A válogatottban a nemzetközi meccseken először a Torino figyelt fel a középpályásra, az olasz klubhoz a jövő héten megyünk ismerkedésre. Közben a Benfica is bejelentkezett menedzser barátom, Fehér Milán révén, és ennek volt köszönhető a múlt heti próbajáték.”

Nagy Bence ebben az idényben az Újpest U16-os és U17-es csapatában is pályára lépett már, tíz meccsen négy gólt szerzett ebben az idényben, az U16-os válogatottban pedig négy mérkőzésen szerepelt, a szlovénok ellen gólt is szerzett.

„A Benficánál Bence remek benyomást tett az edzőkre, két korosztálynál is edzett. A fizikai paraméterei kiemelik kortársai közül, hiszen a 184 centiméteres magasága 72 kilóval párosul, és kimondottan jól bánik a labdával bal lábbal. A Benficánál egy adott posztra sok játékost figyelnek és Bence most bekerült a klub szűkített listájára a korosztályában, a posztján, de ez persze még nem jelent semmit” – fogalmazott Nánási Balázs. A játékosügynök kiemelte, az Újpest abszolút együttműködő volt abban, hogy a játékos külföldön is felmérhesse magát, büszkék rá, hogy ilyen klubok figyeltek fel rá. Nagy Bencének Magyarországon még nincs profi szerződése.

 

Benfica Újpest FC Nagy Bence
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