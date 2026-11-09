Légiósok: Orbán hamarosan tárgyalhat a hosszabbításról – sajtóhír

L. M.L. M.
2026.11.09. 11:22
Willi Orbán a nyár után is a Lipcsét erősítheti (Fotó: Getty Images)
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légiósok RB Leipzig szerződéshosszabbítás Willi Orbán
A Kicker információi szerint hamarosan tárgyalhat a hosszabbításról Willi Orbán és az RB Leipzig. A magyar válogatott védőjének 2027 nyarán jár le a jelenlegi szerződése.

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy elértem ezt a mérföldkövet” – nyilatkozta a hétvégén Willi Orbán, aki szombaton a 400. mérkőzését játszotta az RB Leipzig csapatában. A magyar válogatott védő 2015 óta erősíti a lipcseieket, jelenlegi szerződése pedig 2027 nyarán, azaz az idény végén jár le. A Kicker információi szerint a klubnak szándékában áll hosszabbítani vele, erre pedig Orbán is nyitott, így Marcel Schäfer sportigazgató és a 34 éves játékos hamarosan tárgyalóasztalhoz ülhet. 

Ha Orbán maradna a nyár után is Lipcsében, szinte biztosan megdöntené Yussuf Poulsen rekordját, aki 425 meccsen lépett pályára a Leipzig mezében. A válogatott szünet után a klub a Schäfer Andrást soraiban tudó Union Berlinnél vendégeskedik, majd a Lens-t fogadja a Bajnokok Ligájában.

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