Légiósok: Orbán hamarosan tárgyalhat a hosszabbításról – sajtóhír

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy elértem ezt a mérföldkövet” – nyilatkozta a hétvégén Willi Orbán, aki szombaton a 400. mérkőzését játszotta az RB Leipzig csapatában. A magyar válogatott védő 2015 óta erősíti a lipcseieket, jelenlegi szerződése pedig 2027 nyarán, azaz az idény végén jár le. A Kicker információi szerint a klubnak szándékában áll hosszabbítani vele, erre pedig Orbán is nyitott, így Marcel Schäfer sportigazgató és a 34 éves játékos hamarosan tárgyalóasztalhoz ülhet.

Ha Orbán maradna a nyár után is Lipcsében, szinte biztosan megdöntené Yussuf Poulsen rekordját, aki 425 meccsen lépett pályára a Leipzig mezében. A válogatott szünet után a klub a Schäfer Andrást soraiban tudó Union Berlinnél vendégeskedik, majd a Lens-t fogadja a Bajnokok Ligájában.