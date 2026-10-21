Emberhátrányban kikapott az Athletic Bilbao idegenben

Az özönvízszerű eső miatt halasztották el szeptember közepén a mérkőzést, bő egy hónappal később viszont már alkalmas volt játékra a pálya Valenciában, ahol a hazaiak kerültek előnybe. A 20. percben a tizenhatoson belül ide-oda pattogó labda Roger Brugué birtokába került, aki kilenc méterről a jobb alsóba lőtt. A 29 éves szélső két perc múlva egy kipattanót pofozott a kapuba hat méterről, megduplázva a Levante előnyét.

A második félidő közepén Álex Berenguer tizenegyesből szépített, viszont nem sokkal később Aymeric Laporte piros lapot kapott. A bilbaóiak emberhátrányban nem tudtak egyenlíteni, sőt, az utolsó percekben Karl Etta Eyong lezárta a mérkőzést. A Levante öt nyeretlen bajnoki után újra győzött, és megelőzte az Athleticet a tabellán. 3–1

SPANYOL LA LIGA

A 6. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Levante–Athletic Bilbao 3–1 (Brugué 20., 22., Etta Eyong 90+8., ill. Berenguer 66. – 11-esből)

Kiállítva: A. Laporte (73., Athletic)