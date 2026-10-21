Nemzeti Sportrádió

Emberhátrányban kikapott az Athletic Bilbao idegenben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.21. 22:09
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Roger Brugué (7) duplázott az Athletic Bilbao ellen (Fotó: Getty Images)
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Athletic Bilbao Levante La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 6. fordulójának bepótolt mérkőzésén a Levante hazai pályán 3–1-re legyőzte az Athletic Bilbaót szerda este.

Az özönvízszerű eső miatt halasztották el szeptember közepén a mérkőzést, bő egy hónappal később viszont már alkalmas volt játékra a pálya Valenciában, ahol a hazaiak kerültek előnybe. A 20. percben a tizenhatoson belül ide-oda pattogó labda Roger Brugué birtokába került, aki kilenc méterről a jobb alsóba lőtt. A 29 éves szélső két perc múlva egy kipattanót pofozott a kapuba hat méterről, megduplázva a Levante előnyét.

A második félidő közepén Álex Berenguer tizenegyesből szépített, viszont nem sokkal később Aymeric Laporte piros lapot kapott. A bilbaóiak emberhátrányban nem tudtak egyenlíteni, sőt, az utolsó percekben Karl Etta Eyong lezárta a mérkőzést. A Levante öt nyeretlen bajnoki után újra győzött, és megelőzte az Athleticet a tabellán. 3–1

SPANYOL LA LIGA
A 6. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Levante–Athletic Bilbao 3–1 (Brugué 20., 22., Etta Eyong 90+8., ill. Berenguer 66. – 11-esből)
Kiállítva: A. Laporte (73., Athletic)

 

 

Athletic Bilbao Levante La Liga
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