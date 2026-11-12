Zidane-nal először kaptak ki a franciák – Olaszország a csoportgyőzelem küszöbén

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Olaszország–Franciaország 3–1

Milánó, San Siro. V: Kovács István (romániai)

Olaszország: G. Donnarumma – Kayode, Scalvini Bastoni, Calafiori – Frattesi (Doumbia, 73.), Tonali. Barella (Ricci, 90+2.) – S. Esposito (Vergara, 62.), F. Esposito (Scamacca, 90+2.), Cambiaghi (Dimarco, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

Franciaország: Maignan – Gusto (Kumbedi, 77.), Upamecano D., Jacquet, Truffert (A. Diouf, 77.) – Cherki (Camavinga, 82.), Da Cunha, Rabiot – Olise, Doué (Mayulu, 77.), Barcola (Kroupi, 77.). Szövetségi kapitány: Zinédine Zidane

G: F. Esposito (26.), Frattesi (63., 75. – a másodikat 11-esből) ill. Olise (10.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Bármilyen is eszelt ki Roberto Mancini a francia válogatott megállítására, saját kapusa, Gianluigi Donnarumma gyorsan keresztülhúzta számításait. A Manchester City futballistája senkitől sem zavartatva odapasszolta a labdát Michael Olisének, a vendégek támadója pedig csak annyit mondott „merci”, majd betört a tizenhatoson belülre, és egy cselt követően a kapuba lőtt. Úgy tűnt, a rangadót combsérülés miatt kihagyó Kylian Mbappé hiányában is könnyed győzelmet arathatnak a franciák, az olasz válogatott azonban negyedóra elteltével visszajött a mérkőzésbe. Nicolo Cambiaghi nyert párharcot a bal oldalon Malo Gustóval szemben, az alapvonaltól visszaadott labdát Francesco Pio Esposito piszkálta közelről a kapuba. A mérkőzés ezután kiegyenlítetté vált, igaz, az újabb gólhoz a franciák álltak közelebb: a 35. percben mintaszerűen járt a labda lábról lábra, a támadás végén Bradley Barcola a kapufát találta el.

Az olasz válogatott nagy lendülettel vetette bele magát a folytatásba, aminek meg is lett az eredménye. Gusto ismét nem állt a helyzet magaslatán védekezésben, Cambiaghit a tizenhatoson belül buktatta, a jogosan megítélt büntetőt azonban Sebastiano Esposito a bal kapufa mellé lőtte! A hazai szurkolóknak nem kellett sokáig bánkódniuk, a csereként beálló Federico Dimarco szinte azonnal gólpasszt adott Davide Frattesinek, a bal oldalról középre tett labda Gusto mellett haladt el – maradjunk annyiban, nem élete mérkőzését játszotta a Chelsea jobbhátvédje. Hasonló elmondható persze Dayot Upamecanóról is, aki Antonio Vergarát buktattta tizenegyest érően, a labda mögé ezúttal Francesco Pio Esposito állt, és ő nem hibázott, kilőtte a jobb alsó sarkot. Az olaszoknak amilyen rosszul indult, olyan széppé vált az este: Roberto Mancini csapata a jövőre nézve biztató győzelmet aratott az eddig veretlen franciák ellen.

A csoport másik mérkőzésén Belgium 2–1-re nyert Törökországban. A hazaiaknál Arda Güler bizonyította, miért kedvelik egyre jobban a Real Madridnál: a 20. percben harminc méterről csavarta a labdát szabadrúgásból a kapu jobb felső sarkába, a belgák azonban nem zuhantak össze. Kevin De Bruyne az októberben szerzett duplája után ismét betalált a török kapuba, kisvártatva pedig Charles De Ketelaere szerezte meg a vezetést a vendégeknek, és mivel több gól nem esett a találkozón, ez a győzelmet is jelentette. A csoport utolsó fordulóját november 15-én rendezik, Belgium Olaszországot fogadja, míg a törökök Franciaországba mennek.

