Nemzeti Sportrádió

Három pontot ért Julián Álvarez első bajnoki gólja az Atlético számára

R. D. P.R. D. P.
2026.10.24. 22:55
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Marc Pubill gratulál a gólszerzőnek (Fotó: Getty Images)
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Deportivo Atlético Madrid La Liga
Nyomás alatt tartja legnagyobb riválisait, a Barcelonát és a Real Madridot az Atlético Madrid, amely az el Clásico fordulójában (is) mindhárom pontot begyűjtötte a La Ligában: a szombat esti mérkőzésen a Deportivo látogatott a Metropolitanóba.

Az Atlético Madrid Julián Álvarez góljával 1–0-ra legyőzte a Deportivót, így sorozatban a hatodik bajnoki mérkőzésén is győztesen hagyta el a pályát. Az argentin támadó a szünet után nem sokkal, a 48. percben vette be az ellenfél kapuját – a La Liga-idényben először –, ez három pontot ért a fővárosiaknak.

Diego Simeone csapata így a vasárnapi el Clásico előtt nyomást gyakorolt a két nagy riválisra, a Barcelonára és a Real Madridra.

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Atlético Madrid–Deportivo 1–0 (J. Álvarez 48.)
Rayo Vallecano–Elche 0–3 (Redondo Solari 23. – 11-esből, Nino 36. – 11-esből, Valera 68.)
Racing Santander–Espanyol 2–1 (Belocian 69., Zabiri 84., ill. Expósito 62.)
Valencia–Villarreal 1–2 (Pepelu 38. – 11-esből, ill. Freeman 69., Mikautadze 90+6.)
Kiállítva: Elliott (89.), ill. P. Gueye (79.)

VASÁRNAP
14.00: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Alavés–Málaga 1–1 (Manas 89., ill. Nino 44.)

 

 

Deportivo Atlético Madrid La Liga
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