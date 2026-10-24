Három pontot ért Julián Álvarez első bajnoki gólja az Atlético számára

Az Atlético Madrid Julián Álvarez góljával 1–0-ra legyőzte a Deportivót, így sorozatban a hatodik bajnoki mérkőzésén is győztesen hagyta el a pályát. Az argentin támadó a szünet után nem sokkal, a 48. percben vette be az ellenfél kapuját – a La Liga-idényben először –, ez három pontot ért a fővárosiaknak.

Diego Simeone csapata így a vasárnapi el Clásico előtt nyomást gyakorolt a két nagy riválisra, a Barcelonára és a Real Madridra.

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Atlético Madrid–Deportivo 1–0 (J. Álvarez 48.)

Rayo Vallecano–Elche 0–3 (Redondo Solari 23. – 11-esből, Nino 36. – 11-esből, Valera 68.)

Racing Santander–Espanyol 2–1 (Belocian 69., Zabiri 84., ill. Expósito 62.)

Valencia–Villarreal 1–2 (Pepelu 38. – 11-esből, ill. Freeman 69., Mikautadze 90+6.)

Kiállítva: Elliott (89.), ill. P. Gueye (79.)

VASÁRNAP

14.00: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Alavés–Málaga 1–1 (Manas 89., ill. Nino 44.)