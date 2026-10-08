Mbappé, Valverde, Huijsen és Konaté nélkül fogadhatja Gulácsiékat a Real

A Barcelonánál szerdán jött a hír, hogy Joan García már edzésbe állt. A térdsérülésből felépülő kapus minden bizonnyal már bevethető lesz a Getafe elleni bajnokin. Szintén játszhat szombaton Raphinha, aki a válogatott szünet előtti két bajnokin egyaránt mesterhármast szerzett. A brazil válogatott támadó az Ausztrália elleni két felkészülési mérkőzésen egy gólt és egy gólpasszt jegyzett, a második találkozón viszont a szünetben le kellett cserélnie Carlo Ancellottinak. Korábban megírtuk, hogy a Marca madridi sportlap csütörtök dél­előtt úgy fogalmazott, Hansi Flick vezetőedző nem követi el még egyszer azt a hibát, mint az előző idényben, vagyis nem sietteti a brazil futballista visszatérését. Egy évvel ezelőtt is combsérüléssel tért vissza a válogatottból, akkor nem kapott elég időt a teljes felépülésre, így visszasérült, és kihagyta az őszi 2–1-re elbukott Clásicót is.

Frenkie de Jong térdsérülés miatt novemberig, Roony Bardghji keresztszalagsérülés miatt áprilisig nem elérhető, míg Andreas Christensen játéka izomsérülés miatt kérdéses.

A bajnokságban a hibátlan Barcelona mögött öt ponttal lemaradó Atlético Madridnál Alexander Sörloth és Pablo Barrios sem volt bevethető a madridi rangadón. A válogatott szünetben egyikük sem lépett pályára, azonban az Alavés ellen már mindketten ott lehetnek Diego Simeone kezdőjében. Alejandro Grimaldo Anglia és Horvátország ellen is csak a kispadon kapott lehetőséget a válogatott szünetben, aztán combsérülés miatt elhagyta a spanyolok edzőtáborát. Állapotáról azóta nem közölt frissítést az Atlético.

A Real Madridnál Rodrygo, Eder Militao és Ferland Mendy nem volt José Mourinho keretének tagja a városi derbin. Közülük egyedül Militao izomsérülése oldódhat meg hétvégére. Dean Huijsen piros lapot kapott az Atlético Madrid ellen, így ő biztosan nem játszik a Villarreal ellen. A válogatott szünetben Kylian Mbappé Törökország ellen dőlt ki, a madridi vizsgálatok szerint a bal térde hátsó tokjának a túlfeszülését mutatták ki. Az október végi Clásicóra már biztosan felépül, a hétvégén azonban még alighanem nem kockáztat Mourinho. Federico Valverde még az Atlético ellen sérült meg és az előzetes hírekkel ellentétben hosszabb kihagyás vár rá. Ibrahima Konaté sem lépett pályára a válogatottban, mivel még az edzőtáborban megsérült. A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) tájékoztatása szerint a 27 éves védő a szerdai tréning közben érzett fájdalmat a jobb térdében, ezért elővigyázatosságból idő előtt befejezte a munkát.

A Villarrealnál csak Santi Comesana játéka kérdéses a szombati találkozó előtt. A 30 éves spanyol középpályás a hatodik fordulóban a Malaga ellen szenvedett sérülést. A Villarreal szombaton 21 órai kezdettel lép pályára a Real Madrid vendégeként a forduló rangadóján. A vendégeknél a kapuban minden bizonnyal ezúttal is Gulácsi Péter kezd.

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

PÉNTEK

21.00: Málaga–Espanyol (Tv: Spíler2)

SZOMBAT

14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)