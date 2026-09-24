Anthony Gordon: Anglia nem másolhatja Spanyolország futballját

Mint ismert, az Anthony Gordonnal felálló angolok a nyári világbajnokságon az elődöntőben 2–1-re kikaptak Argentínától, majd a bronzmérkőzésen 6–4-re legyőzték Franciaországot. Gordon az argentinok elleni meccsen gólt szerzett, majd a gól után 17 perccel lecserélték. Elmondása szerint a vereség komoly nyomot hagyott benne: „Soha nem éreztem magam rosszabbul egy mérkőzés után, mint akkor. Ez a seb azonban nem feltétlenül negatív, mert akár a következő tornákon elért győzelemhez is vezethet” – idézte az FC Barcelona futballistájának szavait a BBC.

Gordon úgy véli, hogy Angliának nem szabad más nemzetek játékát utánoznia: „Nem nézhetünk folyamatosan más országokra, és nem próbálhatunk olyanok lenni, mint ők. Mi angolok vagyunk, megvannak a saját erősségeink, amelyek nekik nincsenek. Talán el kellene kezdenünk úgy futballozni, ahogyan azt mi jónak gondoljuk.”

A 25 éves támadó a nyáron 69.3 millió fontért igazolt a Newcastle Unitedtől az FC Barcelonához, így most már testközelből is megtapasztalhatja a spanyol futball erejét: „Úgy érzem, megpróbáljuk lemásolni Spanyolországot. Most azonban, hogy a spanyoloknál játszom, látom, hogy nekünk is ugyanolyan jó játékosaink vannak, csak más tulajdonságokkal. Miért próbáljuk őket spanyol játékosokká változtatni? A spanyolokból hiányoznak azok a dolgok, amelyek bennünk megvannak, és ez fordítva is igaz.”

Gordon szerint a labdabirtoklásra épülő spanyol futball nem feltétlenül tanítható meg az angol játékosoknak: „Ez nincs benne az angol DNS-ben, és nem tudom, hogy egyáltalán megtanítható-e. Most, hogy Spanyolországban futballozom , már tapasztalatból mondhatom, hogy teljesen másképp tartják meg a labdát. Néha nézem a döntéseiket, és nem is értem, hogyan látják ezt meg.”

„Nem próbálhatunk meg egyetlen embert hibáztatni, aki nyilvánvalóan mindent megtett azért, hogy megnyerjük a trófeát. Nekünk, játékosoknak többet kellett volna tennünk azért, hogy mi irányítsuk az argentinok elleni mérkőzést. Ha ezt megtesszük, az edzőnek sem kellett volna öt védőre váltania” – vette védelmébe az interjú végén Gordon az Argentína elleni elődöntő után sokat bírál szövetségi kapitányt, Thomas Tuchelt.

Az Anglia–Spanyolország mérkőzés szombaton 20.45-től kezdődik a Wembley-ben, az A-liga 3. csoportjában.

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

SZOMBAT

20.45: Anglia–Spanyolország, London (Tv: Spíler1)

20.45: Csehország–Horvátország, Prága (Tv: Spíler2)