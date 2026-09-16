Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított a spanyol szövetség De la Fuentével

2026.09.16. 20:08
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Luis de la Fuente a vb-döntő után (Fotó: Getty I,ages)
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Spanyol Labdarúgó-szövetség spanyol labdarúgó-válogatott Luis de la Fuente RFEF szerződéshosszabbítás
Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) két évvel, 2030-ig meghosszabbította Luis de la Fuente, a világbajnoki címvédő válogatott szövetségi kapitányának szerződését.

Két évvel meghosszabbította Luis de la Fuente 2028-ban lejáró szerződését a Spanyol Labdarúgó-szövetség – adta hírül a Diário As. A spanyol sportnapilap Rafael Luzán RFEF-elnökre hivatkozva számolt be róla, hogy marad a posztján a 65 éves szakember, aki idén nyáron vb-címig vezette a nemzeti együttest, amelyet 2022 óta dirigál.

Irányításával a spanyol csapat 2024-ben Európa-bajnokságot, egy esztendővel korábban pedig Nemzetek Ligáját nyert. Szakmai eredménylistáján szerepel az a győzelem is, amelyet 2015-ben ért el az U19-es Európa-bajnokságon, majd négy évvel később ugyanezt a bravúrt vitte véghez az U21-es gárdával. Vezetésével a spanyol válogatott ezüstérmet szerzett a 2021-es tokiói olimpián, ahol a döntőben Brazíliával szemben maradt alul.

 

Spanyol Labdarúgó-szövetség spanyol labdarúgó-válogatott Luis de la Fuente RFEF szerződéshosszabbítás
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