Diário As: 1.2 millió dollárt ajánlott fel a szövetség dolgozóinak a vb-győztes csapat egyik tagja

Nem mindennapi gesztust gyakorolt a nyári labdarúgó-világbajnokságon győztes spanyol válogatott egyik tagja. A kilétét sem most, sem a jövőben felfedni nem kívánó futballista az aranyéremért kapott bónuszát – 1.2 millió dollárt – felajánlotta a spanyol sportági szövetség dolgozóinak, így köszönve meg nekik a zökkenőmentes felkészülés és versenyzés érdekében végzett áldozatos munkájukat – írja a Diário As.

A lap megjegyzi: bár a siker kétségkívül a játékosok érdeme, számtalan szövetségi dolgozó munkálkodott azon, hogy a nemzeti csapatnál minden rendben menjen a vb előtt és alatt – az adományozó ezt tartotta szem előtt, amikor felajánlotta az összesen 59 millió dollárra rúgó kollektív világbajnoki bónusz rá eső részét. Az As szerint a gesztus azt is jelzi, hogy Luis de la Fuentének olyan közösséget sikerült építenie a spanyol válogatottnál, amely túlmutat a modern labdarúgás hétköznapi realitásán.

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