Nemzeti Sportrádió

Diário As: 1.2 millió dollárt ajánlott fel a szövetség dolgozóinak a vb-győztes csapat egyik tagja

2026.09.24. 17:09
A spanyol válogatott a győzelmi dobogón: vajon ki lehetett közülük a bőkezű adományozó? (Fotó: Getty Images)
Címkék
spanyol labdarúgó-válogatott Diario As Luis de la Fuente jótékonyság adományozás
Világbajnoki bónuszát, 1.2 millió dollárt ajánlott fel a labdarúgó-szövetség (RFEF) dolgozóinak jutalmazására a vb-győztes spanyol válogatott egyik, magát megnevezni nem kívánó tagja – adta hírül a Diário As.

Nem mindennapi gesztust gyakorolt a nyári labdarúgó-világbajnokságon győztes spanyol válogatott egyik tagja. A kilétét sem most, sem a jövőben felfedni nem kívánó futballista az aranyéremért kapott bónuszát – 1.2 millió dollárt – felajánlotta a spanyol sportági szövetség dolgozóinak, így köszönve meg nekik a zökkenőmentes felkészülés és versenyzés érdekében végzett áldozatos munkájukat – írja a Diário As.

A lap megjegyzi: bár a siker kétségkívül a játékosok érdeme, számtalan szövetségi dolgozó munkálkodott azon, hogy a nemzeti csapatnál minden rendben menjen a vb előtt és alatt – az adományozó ezt tartotta szem előtt, amikor felajánlotta az összesen 59 millió dollárra rúgó kollektív világbajnoki bónusz rá eső részét. Az As szerint a gesztus azt is jelzi, hogy Luis de la Fuentének olyan közösséget sikerült építenie a spanyol válogatottnál, amely túlmutat a modern labdarúgás hétköznapi realitásán.

NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
SZOMBAT
20.45: Anglia–Spanyolország, London (Tv: Spíler1)
20.45: Csehország–Horvátország, Prága (Tv: Spíler2)

 

 

spanyol labdarúgó-válogatott Diario As Luis de la Fuente jótékonyság adományozás
Legfrissebb hírek

Anthony Gordon: Anglia nem másolhatja Spanyolország futballját

Angol labdarúgás
7 órája

Az RFEF hivatalosan is bejelentette Luis de la Fuente szerződéshosszabbítását

Spanyol labdarúgás
2026.09.21. 13:20

A világbajnokok közül négyen nem lesznek ott Spanyolország Nemzetek Ligája-rajtján

Minden más foci
2026.09.18. 13:07

A daganatos megbetegedéssel küzdő gyermekekért szervez sétát a Semmelweis Egyetem

Egyéb egyéni
2026.09.17. 10:24

Hosszabbított a spanyol szövetség De la Fuentével

Spanyol labdarúgás
2026.09.16. 20:08

Yamal az Aranylabdáról: Idén én érdemlem meg a díjat!

Spanyol labdarúgás
2026.09.14. 10:10

Lemondta a válogatottságot a spanyolok világbajnok labdarúgója

Minden más foci
2026.09.04. 11:40

A mentális gondokkal küzdő valenciai „Cápa”, aki eldöntötte a vb-finálét – a Ferran Torres-portré

Foci vb 2026
2026.08.01. 10:24