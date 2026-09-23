Nemzeti Sportrádió

Mexikói vezetőedzőt nevezett ki a Valencia – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.09.23. 11:51
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Javier Aguirre visszatér a La Ligába (Fotó: Getty Images)
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Valencia Javier Aguirre hivatalos vezetőedző La Liga
Hivatalossá vált, hogy Javier Aguirre veszi át a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Valencia első csapatának irányítását.

A 67 éves Javier Aguirre nem sokkal azután tér vissza Spanyolországba, hogy véget ért a mexikói válogatott élén töltött időszaka a világbajnokságot követően. A szakember a jelenlegi idény végéig szóló szerződést írt alá a Valenciával, amely bizonyos célok elérése esetén automatikusan meghosszabbodik.

A mexikói edzőnek nagy tapasztalata van a spanyol futballban. Korábban olyan klubokat irányított, mint az Osasuna, az Atlético Madrid, a Real Zaragoza, az Espanyol vagy a Mallorca, így jól ismeri a La Liga sajátosságait és a helyi futball közegét.

A Valencia vezetőségének célja, hogy az új szakmai stáb segítségével stabilizálja a csapatot. Aguirre a válogatott szünet alatt már munkába áll, és megkezdi a felkészülést a játékosokkal.

 

 

Valencia Javier Aguirre hivatalos vezetőedző La Liga
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