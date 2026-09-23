ICEHL: egy pontot hozott haza a Fehérvár Bécsből

A KÉT EGYÜTTES a közelmúltban már találkozott egymással, bő két hete az Ifj. Ocskay Gábor-emlékhétvégén Székesfehérváron büntetőkkel az osztrákok nyertek.

Ezúttal már bajnokin találkozott egymással a két fél, és kifejezetten izgalmas, jó mérkőzést produkáltak a csapatok. A vezetést a Fehérvár szerezte meg, a 14. percben Anze Kuralt és Trevor Cheek összjátékából előbbi talált be. Gyorsan jött a válasz, a volt NHL-es játékosokkal tűzdelt bécsi emberelőnyös sorral az egész mérkőzésen nem tudott mit kezdeni a fehérvári hátrányos egység, Jakob Lilja egalizált az első szünet előtt. A középső játékrészben ismét egyenlő létszámnál talált be a Fehérvár, Páterka Bence csapott le egy lecsorgó pakkra. Később emberelőnybe került a Capitals, a kijátszott figurát ezúttal Shane Gersich zárta le eredményesen. A harmadik harmadban mindkét oldalon akadt bőven komoly helyzet, de ezek kimaradtak. Következett a hosszabbítás, ebben az öt percben több magyar lehetőséget jegyezhettünk fel, ám Adam Reideborn bravúrt bravúrra halmozott a kapuban. A szétlövésben ismét a bécsiek bizonyultak jobbnak, az első kettő rávezetést belőtték, a vendégek oldalán ezek kimaradtak, így egy ponttal térhetett haza Bécsből a Fehérvár.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Bécs, 3920 néző. V: Gebei G., Hronsky (szlovák), Preiser, Riecken (mindkettő osztrák).

VIENNA: REIDEBORN – Hackl, Bailen / Bourque, Lindner / Wolf, Steffler – Lilja 1, VEY (2), Gregoire (2) / Lanzinger, GERSICH 1, Kosmachuk 1 / Koschek, Wallner, Peeters / Antonitsch, Kromp, Zach-Kiesling. Edző: Mike Stewart

FEHÉRVÁR: REIJOLA – MACPHERSON (1), Persson (1) / Zloty, Horváth D. / Falus, Stipsicz / Kiss R. – Cheek (1), Hári, KURALT 1 / Erdély, Kulmala, Terbócs / Farkas L., Németh K., Ambrus Cs. / Molnár Z. (1), PÁTERKA 1, Fehér. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 47–42. Emberelőny-kihasználás: 2/2, ill. 2/0

További mérkőzések

Red Bull Salzburg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák) 2–3 (2–1, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Black Wings Linz (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 4–3 (2–0, 2–2, 0–1)

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HC Milano (olasz) 4–5 (1–4, 1–1, 2–0)

Graz 99ers (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 4–3 (0–1, 0–0, 3–2, 1–0) – hosszabbítás után

EC KAC (osztrák)–Villach (osztrák) 6–1 (3–0, 2–1, 1–0)